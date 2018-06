Sindicato y alcaldía de Mineral de la Reforma sin acuerdos, inminente huelga para mañana

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Mineral de la Reforma (SUTSMMR) prevé que la huelga que tienen programada para mañana comience a las 10:00 horas, toda vez que el ayuntamiento no presentó ninguna propuesta durante la última junta de conciliación.

Dicha reunión culminó poco antes de las 16:00 horas; sin embargo, será hasta las 19:00 horas cuando en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Hidalgo se reúnan los representantes legales del ayuntamiento y el sindicato para acordar cuáles son los inmuebles que no pueden cerrar a causa de la huelga.

En entrevista, el secretario general del SUTSMMR, Alejandro Pérez Gerónimo, expresó que "aún con la buena voluntad que se tenía no se llegó a ningún acuerdo".

No obstante, puntualizó que la última oportunidad para que no estalle la huelga será a las 19:00 horas solo en caso de que el ayuntamiento presente una contrapropuesta, "pero con la actitud que se tiene no creo, la verdad", acotó Alejandro Pérez.

En esta última junta no figuró el presidente municipal, Raúl Camacho Baños, a quien solicitan revisar las condiciones laborales de 239 sindicalizados, además de un aumento salarial del 20 por ciento y la reinstalación de 35 trabajadores del ayuntamiento que fueron despedidos de manera injustificada.