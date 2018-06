Cordero denuncia ante PGR a Ricardo Anaya por lavado

El senador del PAN Ernesto Cordero presentó ante la PGR una denuncia de hechos contra el candidato presidencial de por México al Frente, Ricardo Anaya.



Tras acudir a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, el también presidente del Senado de la República aseguró que existen sucientes evidencias de que Anaya Cortés vendió una nave industrial a una empresa fantasma utilizada para lavar dinero.



Por lo que exigió al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que cumpla con su deber e investiga a Anaya Cortés, “que no le de miedo, está paralizado, está pasmado y está dándole impunidad a un muy probable delincuente”.



“Ahora llega evidencia nueva, que es el video que todos vimos de (Juan) Barreiro, con toda claridad vincula a Ricardo Anaya en esta red de lavado de dinero y tráco de inuencias”, indicó.



Ante estas evidencias, Cordero Arroyo exigió al encargado de despecho de la PGR, Alberto Elías Beltrán que actué, tome en cuenta el video donde se relaciona a Anaya Cortés, llame a los Barreiro a declarar y pida a la Unidad de Inteligencia Financiara los estados de cuenta del candidato presidencial.



“Creo que ya hay demasiada evidencia que no se puede soslayar y que se tiene que investigar y le estoy pidiendo a la PGR que haga su trabajo, yo como ciudadano ya hice el mío”, indicó. Precisó que la denuncia se anexa a la que la presentó en febrero el abogado, Adrián Xamán, en representación Alberto “N” y Daniel “N”, quienes presuntamente fueron contratados por Manuel Barreiro para lavar más de 54 millones de pesos.



“Son líneas de investigación que nos permitirán deslindar responsabilidades y saber si Anaya es un delincuente, lavador de dinero o no lo es”, afirmó.



Previamente, el senador panista anunció en su cuenta de Twitter que acudirá a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ubicadas en Paseo de la Reforma 75, en la colonia Guerrero.



El senador, cercano al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, es uno de los panistas que critican la forma en que su correligionario Anaya Cortés se hizo de la candidatura presidencial de Acción Nacional.



