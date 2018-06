Exigen a candidatos hablar de 68 y "Halconazo"

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Comité 68 exigió a los candidatos presidenciales que se pronuncien públicamente sobre las matanzas del 10 de junio de 1971 y el 2 de octubre de 1968, y que presenten planteamientos específicos sobre cómo atacar la impunidad que afecta al país.Durante la manifestación por los 47 años del Halconazo, Félix Hernández Gamundi, líder del Comité 68, reclamó que la impunidad campea en México, puesto que ninguno de los dos casos se ha resuelto, ni se ha alcanzado justicia sobre el tema.“Iniciar demandando a los candidatos que aspiran a obtener el voto de los ciudadanos para la Presidencia de la República que se pronuncien sobre este tema.Hasta hoy, ninguno ha hecho un pronunciamiento concreto ni específico, ni ha presentado un compromiso específico suficientemente claro sobre cómo van a atacar la impunidad que recorre al país y corroe el pensamiento y la vida de los mexicanos”, señaló quien fuera líder estudiantil.Reclamó que durante el proceso electoral, los espacios y las plataformas de los abanderados tienen propuestas para combatir la corrupción, lo cual no se podrá lograr si no se garantiza primero terminar con la impunidad que invade al país.“La impunidad es la alcahueta, es la que permite la corrupción y que tengamos reformas estructurales que desmantelan el patrimonio nacional sin que haya manera de que se les reclame a los responsables.Tuerce la vida política y social de este país ”, dijo.La marcha salió del Metro Normal a las 12:00 horas, previamente se realizó un acto cultural para recordar a Leopoldo Ayala Blanco, líder del movimiento estudiantil que falleció el pasado día 7 de junio.Con el puño izquierdo en alto, los sobrevivientes de octubre de 1968 y de junio de 1971, recordaron a su compañero, quien perdió su última batalla contra el cáncer; también a Raúl Álvarez Garín y Fausto Trejo.Se recordó la frase acuñada por Ayala Blanco, que “para honrar la memoria de los compañeros, no basta un minuto de silencio, sino una vida de lucha”.Al grito de: “¡Justicia, justicia!”, “¡Educación primero al hijo del obrero.Educación después al hijo del burgués!”, y “¡47 años del Halconazo, nunca más!”, los manifestantes avanzaron sobre avenida Ribera de San Cosme.En el trayecto, la gente que realizaba sus actividades cotidianas aplaudía, cuando pasaban por el bajo puente de avenida Circuito Interior y calzada México Tacuba, los cantantes de un grupo musical que se presentaba en la pista de patinaje, detuvo los acordes de sus canciones para gritar: “¡10 de junio, no se olvida!”, mientras que los seguidores respondían: “¡Ese apoyo sí se ve!, ¡ese apoyo sí se ve!” El mitin se realizó a un costado de la plancha del Zócalo, el cual se encontraba cerrado con vallas y fue custodiado por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.Líderes del movimiento reclamaron no poder ingresar como se hacía desde años anteriores.“Estamos muy molestos porque nos han cerrado la plaza.Nosotros peleamos por entrar y en 1968 lo logramos, pero a 47 años y 50 años, nos impiden estar en la plaza principal cuando es el pueblo el que viene.Nos tienen miedo, pero no a la justicia, sino a la presencia de la memoria”, dijo Ignacia Rodríguez La Nacha, brigadista de la Facultad de Derecho, quien estuvo presa en el Palacio de Lecumberri.