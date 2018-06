Los mandatarios se reunirán en el hotel Capella de Sentosa de Singapur

El día de mañana realizará la cumbre de Singapur que tiene como propósito buscar resolver la tensión provocada por el arsenal nuclear de Pyongyang.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó esta mañana a Singapur en donde el día de mañana, 12 de junio, mantendrá una cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong Un, quien también arribó hoy a ese país.

Donald Trump, viajó a Singapur desde Canadá, luego de su participación en la cumbre del G-7, en donde se encontrará mañana con Jong-un en el hotel Capella, de la Isla Sentosa. “Este es un territorio desconocido en el sentido más verdadero. Pero me siento muy seguro”, dijo Trump a los periodistas al terminar la cumbre G-7.

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before...