Microsoft impresiona en el E3 con Halo, Gears of War y Forza

La compañía Microsoft impresionó a los seguidores de su consola Xbox en la feria de videojuegos E3 de Los Ángeles al desvelar en su conferencia oficial novedades y adelantos tan esperados como "Halo Infinite", "Forza Horizon 4", y "Gears of War 5".



E3, el evento de la industria de los videojuegos más importante del mundo, se desarrollará del 12 al 14 de junio en Los Ángeles, pero los días previos son los elegidos por los gigantes del sector, como Microsoft o Sony, para presentar por todo lo alto los nuevos alicientes de su catálogo.





El día de ayer le tocó el turno a la conferencia de Microsoft, que tuvo lugar en el moderno auditorio Microsoft Theater y que contó con notables problemas de acceso, puesto que decenas de asistentes continuaban haciendo la en la entrada cuando ya había comenzado el evento. "Lo que más aprecio de los videojuegos es que nos acercan, nos conectan.



Inspiran nuestra cooperación más verdadera y crean algunas de los recuerdos más cariñosos de competición (...). Sobre todo, los videojuegos fomentan comunidades reales: traspasan edades, habilidades, razas, géneros y geografías", armó el máximo responsable de Xbox, Phil Spencer.





"Siempre he creído, y siempre creeré, que los videojuegos son el gran unicador", añadió. Y aunque la conferencia de Microsoft fue, principalmente, una gran y atractiva sucesión de tráilers y adelantos de nuevos videojuegos, Spencer dejó entrever que ya están trabajando en las consolas que vendrán después de Xbox One X, que fue presentada el año pasado, así como en un servicio de juego por "streaming" (emisión en línea).



La conferencia comenzó con el primer y esperado clip de "Halo Infinite", que según Spencer será "la mayor aventura para salvar a la humanidad hasta ahora" dentro de la famosa saga de cienciaficción "Halo".





Sin grandes detalles por el momento, el video de "Halo Infinite" mostró varios paisajes así como el casco de Jefe Maestro, el protagonista de "Halo".



Los acionados a las carreras de automóviles tuvieron su premio con la conrmación de "Forza Horizon 4", que saldrá a la venta el 2 de octubre para PC y Xbox One y cuyas frenéticas competiciones se desarrollan esta vez en Gran Bretaña. Ralph Fulton, director creativo de la desarrolladora Playground Games, subrayó que los escenarios de "Forza Horizon 4", en mundo abierto, variarán según las estaciones: un lago que en verano es inaccesible se puede cruzar en invierno al estar helado.





También ha despertado grandes aplausos entre el público el anuncio de la quinta edición de la gama "Gears of War", que en esta ocasión llevará por título "Gears 5".



Este videojuego no verá la luz hasta 2019, pero Microsoft desveló hoy un clip en el que aparecía Kait iniciando una nueva aventura frente a las abominables criaturas conocidas como Locust. La conferencia fue una cadena constante de sorpresas durante noventa minutos, pero ya cuando parecía que Microsoft no se había guardado ningún as bajo la manga apareció en el tiempo de descuento un video de adelanto del juego distópico "Cyberpunk 2077".



Antes de esta traca nal, Microsoft sacó pecho con alrededor de media centena de videojuegos muy variados, desde títulos de acción como "Tom Clancy's The Division 2" a otros de horror y fantasía como "Devil May Cry 5" pasando por otros puntos destacados del día como "Crackdown 3", "Dying Light 2", "Jump Force", "Shadow of the Tomb Raider" o "Fallout 76".



Microsoft también aprovechó su conferencia previa de la E3 para comunicar que se incorporarán a Microsoft Studios los estudios The Initiative, Playground Games, Ninja Theory, Undead Labs y Compulsion Games.