Denuncia reportero agresión de militante de Morena

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Francisco Reyes, director del semanario Rumbos, corresponsal de la agencia Punto por Punto y Azteca Hidalgo, denunció una agresión de parte de un militante de Morena cuando grababa la salida del candidato Julio Menchaca del debate entre aspirantes al Senado organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en Tula.Esta mañana el reportero acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.Con número 12-2018-09025, la denuncia se hizo en contra de Noé López Guerrero y quien o quienes resulten responsables por el delito de lesiones dolosas en contra del comunicador.El denunciante aseguró que al agresor no es militante de Morena, pero que es simpatizante de dicho partido; además, dijo que teme por futuras agresiones en su contra luego de recibir acusaciones por redes sociales.“Temo a mayores agresiones, continuaré cubriendo elecciones con todos los candidatos y sí temo a algunas represalias. En redes sociales ya me han estado diciendo que eran infiltrados, que no fue cierto. Las agresiones comenzaron en redes de manera verbal”, dijo.De acuerdo con medios de comunicación, una persona con una bandera del partido Morena agredió al reportero que grababa la salida de Julio Menchaca de las instalaciones del INE en la colonia Iturbe, en Tula.“El hombre aventó al también corresponsal contra la unidad y comenzó a golpearlo, utilizando también una bandera y tratando de despojarlo de su cámara, haciéndolo replegar contra los vehículos que estaban atrás de él”, narraron.Desde que fue creada la fiscalía, tiene conocimiento de 33 denuncias de agresión contra periodistas, así lo aseguró el fiscal Héctor Zárate Durón, quién además detalló que en Huejutla y Tula se tiene la mayor incidencia y desde que comenzó el proceso electoral es la primera de este tipo.“La mayoría son impedimento u obstaculización para realizar labor, algunas agresiones y afortunadamente ninguna ha sido de gravedad. Las investigaciones van avanzando, otras están en archivo temporal y una de Huejutla se ha judicializado”.La dirigencia del partido Morena en Hidalgo se deslindó de la agresión del camarógrafo Francisco Reyes durante la protesta de taxistas contra su candidato al senado Julio Menchaca.Sin embargo, por el momento desconocen la identidad del presunto militante del partido que coartó la libertad de expresión del camarógrafo, por lo que investigarán si pertenece a las filas del partido para imponer una sanción.