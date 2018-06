Afecta escasez de elementos viales

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras la renuncia aproximada de 30 agentes de Vialidad, elementos de la corporación comentaron que algunos puntos de la ciudad están abandonados luego de que al menos 3 son los tránsitos que se encuentran trabajando por turno para brindar el servicio a la ciudadanía.“Somos como unos 20 los que quedamos más o menos y pues por turno andamos saliendo a la calle entre 3 o 4 mientras unos patrullan, otros pie a tierra otros en operativo y de por sí luego hoy (lunes) no funcionaron unos semáforos que no sirven y los mandaron para allá, somos pocos los que andamos trabajando”, dijo un elemento de Tránsito.Se pueden observar algunos puntos de la ciudad en donde los automovilistas no respetan el no estacionarse en doble fila o lugares en vía pública en los que se tiene prohibido y hacer ascenso y descenso de pasajeros.“Si andamos pocos y hacemos lo que podemos realmente, hacemos lo que se nos pide, tratamos de dar vialidad, pero hay unos puntos en donde sí antes había presencia de compañeros y pues ahora no, se le está dando prioridad a las zonas en donde más se demanda hay pero también el automovilista no ayuda sigue cometiendo faltas de cultura vial”, añadió otro tránsito.