Reaparecen fugas en Mercado Hidalgo

La goteras del Mercado Hidalgo que ya habían sido reparadas sufrieron daños debido a un descuido de la empresa asignada para la impermeabilización del edificio, sin embargo, estas fugas serán reparadas nuevamente por la empresa responsable sin encarecer las obras, explicó el Director de Obra Pública, Jonathan Muñoz.“Traemos un contratista que está impermeabilizando el mercado y por ahí cometieron el error de pisar unas láminas que han provocado unas goteras que ya pedimos al contratista que las repare, yo creo que antes de que cierre el contrato va a estar reparado”, explicó.El Director señaló que la empresa está en la disposición de reparar el daño sin ningún costo extra.“Sí fue en primera estancia un descuido del contratista porque su propia gente pisó las láminas e hizo que se separaran en algún momento, pero están en la mejor disposición de solucionarlo, se está reparando, de ahí en fuera no fue una situación complicada”, dijo.Aseguró que en este, como en otros casos, cuando una empresa asignada para la realización de un trabajo no entrega con buena calidad, no cumple con lo establecido o daña alguna otra obra o parte de la propiedad pública, la Dirección de Obra Pública tiene la facultad de exigir que sea reparado y entregado correctamente sin ningún costo adicional.“Todo mundo piensa que cuando se demuele algo que ya estaba hecho les estamos pagando más o queremos gastar más en Obra Pública pero no, la ley permite que el trabajo que te entrega cualquier contratista ya sean calles, impermeabilización o cualquiera si no tiene una buena calidad el trabajo o no cumple con lo que se pidió como Dirección de Obras Públicas se tiene la facultad de pedir que se retire o se repare”, señaló.Por último, recalcó que vigilar las obras y pedir que en algunos casos se vuelvan a realizar o mejoren no es para encarecer las obras si no para garantizar que el dinero público sea bien invertido.“No es para encarecer las obras, al contrario nosotros somos los responsables de que le dinero público sea bien utilizado”, finalizó.