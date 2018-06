Va Richo contra la corrupción

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Evitar la corrupción al ciudadanizar las dependencias públicas con el apoyo de colegios de profesionistas que realicen auditorías para transparentar los recursos es el principal objetivo de la firma del convenio que realizó el candidato independiente, Ricardo Castro.“Es poder ejercer las auditorías necesarias, la contraloría ciudadana para poder transparentar el recurso y que haya equilibrio entre el poder y la legalidad”, puntualizó.Este convenio fue firmados por los presidentes de Colegios como el de Arquitectos e Ingenieros quienes desean participar en la supervisión de la Obra Pública que se realiza en el Municipio.“Está el colegio de Ingenieros, Arquitectos, la Cámara de la Construcción y el Colegio de Valuadores, el otro evento está programado para el colegio de Abogados y Contadores”, señaló.Destacó que con esto además se busca supervisar el desarrollo de dependencias como Desarrollo Territorial, Instituto Municipal de Planeación (Implan), Servicios Público y la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato (Japami).Explicó que se le debe quitar el voto a los funcionarios públicos en los consejos municipales para evitar que cada nueva administración el Presidente en Turno cambie los planes de las direcciones Municipales e invierta donde desee.“Podemos tener un plan de crecimiento y desarrollo a corto y mediano plazo, eso es lo que queremos generar que cada 3 años no llegue el Presidente en turno, cambie los planes y le invierta donde quiera, ya no podemos aguantar eso, no pedíamos calles más bonitas, pedíamos seguridad”, opinó.Aseguró que con apoyo de los colegios se podrán realizar planes mejor desarrollados para que las mejoras en el municipio sean mayores.“Será creado también un consejo constructivo ciudadano que es el que va a recabar la información de los colegios y líderes de opinión para poder generar el desarrollo”, señaló.Ricardo Castro invitó a sus oponentes a firmar el convenio con los colegios a fin de ofrecer a la ciudadanía un Gobierno más transparente en caso de que no sea él quien encabece la próxima administración.“Los invito a firmar si realmente quieren hacer algo por Irapuato; Necesitamos ser escuchados no nada más en campaña, necesitamos que se comprometan por escrito y por su puesto invitamos a todos, a Yulma, a Irma Leticia y Ricardo Ortiz a comprometerse con ciudadanía”, finalizó.