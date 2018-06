“He pasado por uno de los momentos más complicados de mi carrera. En la recuperación tuve un problema, una inflamación constante y estoy yendo a diferentes terapias, he tratado de lograr esa desinflamación, pero el proceso ha sido difícil”, dijo en conferencia de prensa.

, para poder jugar y así arriesgó su lesión.

González sigue en recuperación



“La paciencia no es mi fuerte, eso es lo que me complica el día a día, a veces hay fastidio y agradezo a mi familia y al equipo médico por su apoyo”, agregó.

, pero no debió haber jugado y ahí, aceptó, estuvo el error, querer jugar, cuando no estaba al 100%.Sobre su regreso a las canchas, no quiso especificar un día, porque quiere recuperarse bien. El pasado mes de marzo, el jugador fue sometido a cirugía , por lo que se estimó un tiempo de 3 meses de recuperación.