Promete regularizar suministro de agua

El alcalde, Luis Ernesto Ayala Torres prometió esta mañana que ante el desabasto de agua que continúa en algunas colonias,

"Sí lo revisé y vimos la lista de las colonias en las que faltaba (agua) y Sapal ha estado respondiendo e informando. Desde mi punto de vista había falta de comunicación y lo declaré, espero que esta semana se regularice y ellos así se comprometieron", indicó.

Sobre el c, Ayala Torres indicó que eso no le corresponde.

"Ahí le toca al Consejo revisar, ese tema en particular, lo que me toca a mí es seguir al pendiente para que se regularice el abasto de agua. Yo personalmente voy a estar al pendiente de este tema porque es muy sensible para la sociedad", concluyó.