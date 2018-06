MUJERES, AHORA SÍ

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, Diego Sinhue Rodríguez, si gana, algo en lo que marcará distancia con Miguel Márquez es que sí tendrá una buena cantidad de mujeres en el gabinete.No se atreve a decir que sea paridad 50-50, pero la apuesta es por la mayor cantidad de perfiles. Hoy en el gabiente legal del Estado sólo despacha una mujer, la secretaria de la Transparencia, Isabel Tinoco.Para la Secretaría de Finanzas suena fuerte el nombre del economista Héctor Salgado Banda, hoy titular del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG). Aunque todo hoy es especulación.En el eventual equipo de Diego Sinhue alguien a quien seguro veremos es a la actual diputada local del PAN, Angélica Casillas Martínez, quien dirigió 9 años la Comisión Estatal del Agua (CEA). La experiencia que tiene la originaria de Dolores Hidalgo en los temas del agua no la quieren desperdiciar, más aun que viene un momento fundamental para presionar a que se concrete el Acueducto Zapotillo.En el esquema que plantea Diego, la CEA pasaría a integrarse a la nueva Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, así que Angélica no sería la mera mera, pero sí parte de la estructura. La panista es Ingeniera Geóloga por el Instituto Politécnico Nacional y también Licenciada en Derecho.Para el titular de esa Secretaría, el panista está considerando que pudiera ser un funcionario (a) alejado del estado de Guanajuato, alguien sin intereses empresariales y personales, que no le tiemble la mano para poner orden en el desarrollo urbano. Los planes territoriales deberán ser documentos públicos y que la nueva dependencia “tenga dientes” para el ordenamiento y el cuidado ambiental hoy tan a la deriva.El proyecto de renovación total del Centro de Ciencias Explora, sigue en marcha. El ambicioso plan del Patronato que comanda el exalcalde panista de León, Jorge Carlos Obregón Serrano, implica una inversión de unos $130 millones para las nuevas salas y otros más de 20 mdp para un moderno Imax.A Explora le urgía otro rostro a 23 años de su apertura. Ser un espacio acorde a los nuevos tiempos. El gobernador Miguel Márquez comprometió el respaldo para llevar el proyecto a buen puerto, él ya se va y lo dejará encarrerado ciertamente, pero se ocupará de un último gran empujón del siguiente gobierno.El director general de Explora, Gerardo Ibarra Aranda (quien ya sobrevivió al trienio de Bárbara Botello y de Héctor López), es optimista en que en abril del siguiente año hayan concluido el plan. No se trata sólo de mejorar la infraestructura y el equipamiento, sino los contenidos, la manera en que los visitantes se relacionan con Explora, que sea un espacio para la reflexión y la generación de ideas.El año pasado se pusieron manos a la obra y en noviembre se abrió al público el llamado “Laboratorio Creativo”. Ya se trabaja en el módulos de baños, obras de accesibilidad y la renovación de las salas del Cuerpo Humano, Innovación y Zona i, y faltaría definir el plan para las salas del Agua y Movimiento.El número de asistentes a Explora en todos sus programas se mantiene anualmente sobre los 400 mil, comentó el Director, de los cuales unos 12 mil son niños de zonas marginados que entran de manera gratuita o a un menor costo. El reto es que más niños de todo León hagan suyo el Centro de Ciencias.Gerardo es además hoy Presidente de 2018-2019 de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología desde donde trabajan para generar proyectos que los vinculen con la educación básica y hacer que los visitantes tengan en Explora motivos para regresar en forma periódica.Lo que sí no está contemplado en el proyecto es la mejora de los Centros del Saber -hay cinco en distintos puntos de la ciudad- operados también por Explora desde su creación. Uno de ellos, el ubicado en la sede de la Cámara de la Construcción, sí está transformándose gracias al apoyo de ese organismo.En la Procuraduría de los Derechos Humanos andan sacados de onda con las declaraciones de la diputada fresera del PVEM, Loreto Jacobo, que señaló no le entregaron la información que solicitó. Dicen que ahí están las carpetotas de las respuestas que dieron a cada uno de los grupos parlamentarios.El ombudsman, José Raúl Montero de Alba, presentó el Informe que puede consultarse en el portal de la institución, y, si requerían ampliar información, los legisladores enviaron preguntas. En el caso del PVEM hicieron 47 y creen que puede ser que a la legisladora no le entregaron las respuestas. Si las leyó y aún requiere mayores datos no hay problema con que así lo haga saber y se le atiende. Tan, tan.En sus recorridos de campaña este fin de semana, el candidato del PVEM a la alcaldía de León, Sergio Contreras Guerrero, propuso crear la Unidad de la Defensoría del Pueblo, que consiste en una alianza con instituciones de educación superior para brindar asesoría jurídica a personas de escasos recursos.Las principales problemáticas son la venta de terrenos en asentamientos irregulares, créditos con pequeñas asociaciones que cobran intereses excesivos, ventas de autos sin registro, y muchos más.