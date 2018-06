“Existen negociaciones muy complicadas en donde compiten las grandes marcas, pero con base en ofrecer un producto de calidad y un servicio personalizado hemos ganado terreno, en el caso de los arqueros del Mundial ya eran parte del equipo Rinat, conforme se acerca más el evento lograr un fichaje es doblemente complicado y la inversión es mucho mayor”, detalla Gabriel Castro Muñoz, director de Mercadotecnia.



“Hay porteros que piden añadir detalles de diseño, logotipos de manufactura y a otros más les agradan nuestros diseños que les proponemos y listo. En el caso de los cinco porteros mundialistas, sus guantes llevan su nombre y bandera de su país, el portero de Uruaguay además nos pidió que integráramos su logo en la parte interna del broche”.



“La mano de obra es mexicana, un par de guantes lleva una fabricación de 3 días y desde que entra la materia prima y hasta que es entregado a almacén participan 40 personas”.



“Ya no es parte de Rinat, pero sí era una persona muy complicada para las negociaciones... ahora estamos en busca de fichar a Jan Oblak, del Atlético de Madrid; Hugo Lloris, de Francia (posterior al Mundial) y el arquero (Gianluigi) Donnarumma, jugador revelación en Italia, portero del Milán”.



“Se trata de aprovechar el ‘boom’ mundialista, pensamos en crear un diseño de camisa con colores representativos de seis selecciones que estarán presentes, crear un escudo especial para usar exclusivamente en esta camisa y ponerle un valor agregado a detalles como la etiqueta en donde viene algo de la historia de cada selección y de sus jugadores más importantes”, explicó el director de la marca.



“En el Mundial pasado lanzamos una promoción de que en la compra de nuestras camisas, más cierta cantidad de dinero, se entregaba una playera de la selección, fue un antecedente para darnos cuenta de la respuesta positiva y ahora apostar por fabricar nuestro propio producto edición especial”.



“Hace cuatro años probamos suerte fabricando calzado edición especial de las principales selecciones de futbol, al final el que tuvo mayor éxito fue el de México y por esa razón ahora nos enfocamos completamente en el Tricolor”.



“El Mundial es una gran época para quienes nos gusta el futbol y para los que no incluso es el momento del año que gustan de ver los partidos, incluyendo mujeres y niños, por esa razón Guerrero Azteca se fabricó en numeración para toda la familia”.



“Es ir más allá de una compra, buscamos crear una experiencia de marca al consumidor que puede adquirir el paquete de su calzado y playera, además de las estampas que estarán saliendo cada semana siete de ellas y estarán dentro de cada par de calzado que la gente compre”, explica.

es uno de los acontecimientos deportivos más importantes en el mundo.Su gran potencial de espectadores lo convierte en un producto en el que las firmas líderes invierten cuantiosas cantidades de dinero; sin embargo, en la actualidad también existe un grupo de PyMEs que no quieren dejar pasar la oportunidad de ganar una rebanada de ese inmenso pastel que dejará como gananciasGabriel Castro, director de Mercadotecnia de Rinat, dentro de la fábrica de la empresa.son marcas leonesas que han levantado la mano para crear un producto edición limitada que mantenga cautivos a sus clientes y conquiste a nuevos consumidores.La empresa de ropa deportiva especializada en guantes de portero, en el próximo Mundial contará con cinco embajadores de marca.Alan Rordríguez, director de Calzado Chahneke, con el calzado que venden, disponible ne varios números.Actualmente son 300 los guardametas en cuatro continentes que utilizan la marca que genera 420 empleos.Eduardo Téllez, de la marca Fortrop, mostrando la camisa de la Selección Mexicana.Los 16 pares de guantes que son fabricados especialmente para cada uno de los cinco porteros ya fueron enviados a su destino y son diseños que integran la nueva colección de Rinat.Un dato a considerar para los productos que van a Rusia 2018 son cumplir con las especificaciones de FIFA, en el caso de los guantes, el especialista en mercadotecnia explica que “el guante no puede tener un distintivo mayor a 8 centímetros de largo, en guantes fuera del Mundial llevan varios detalles de diseño, en el Mundial apostamos por poner el número uno, distintivo por el que ya nos ubican sobre todo en el mercado europeo”.Los guantes de Rinat para la Copa del Mundo son fabricados con materiales nacionales e importados, sobre todo en casos como el de latex que no se produce en México.Para, llegar a Irán y Marruecos son los destinos que ni ellos mismos imaginaron llegar. En cuanto al portero que fue más complicado que se pusiera sus guantes, fue Keylor Navas, actual portero del Real Madrid.Eduardo Tellez hace cinco años creó la marca Fortrop y como parte de sus estrategias se ha adaptado al negocio de la moda rápida, ofreciendo cada par de semanas una nueva colección temática.En la actual, su edición especial del Mundial Rusia 2018 es su producto estelar.México, España, Argentina, Alemania, Brasil y Francia son los países que fueron seleccionados por la gente de Fortrop para ofrecer por medio de sus distribuidores, tienda propia y venta en línea.Añade que de la elección del diseño a su fabricación les llevó un mes y visualizan que días previos al comienzo de Rusia 2018 presentes una segunda edición especial con diferentes diseños.Alan Rodríguez apuesta por el lanzamiento de una segunda edición mundialista con un calzado alusivo a la Selección Mexicana con el nombre de Guerrero Azteca.El modelo que solamente estará a la venta en línea y en bazares mezcla los colores verde, blanco y rojo, predominando el primero en un tono bastante similar al de la playera que México portará en el mundial, la cual fue fabricada en Irapuato, Guanajuato.Buscando que la experiencia sea mayor alusiva al Mundial, el director de Chahneke diseñó una playera especial de México y 54 estampas tipo álbum Panini con cada uno de los 60 diseños que la marca ha manufacturado desde hace cinco años.