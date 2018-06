Salen a elegir carrera

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los alumnos de la generación 2015-2018 de preparatoria del Colegio Nuevo Continente tuvieron su último pase de lista en la Ceremonia del Anillo.Previo al evento, los 35 jóvenes a punto de graduarse agradecieron el cierre de un ciclo y el inicio de otro, en una ceremonia religiosa en el Templo de San Rafael, misma donde familiares y amistades participaron.Posteriormente, en el auditorio de la institución, cada uno de los futuros universitarios fueron nombrados para subir al escenario para entregarles un anillo por parte de la directora general, Silvia Ayala, los directores de sección y los coordinadores de idiomas.Los estudiantes del último grado de preescolar también regalaron una rosa blanca a cada uno, como símbolo de unidad.Mientras esto sucedió, se proyectaron imágenes con las fotografías, carreras y universidades que eligieron, entre las que se encontraban la Universidad De La Salle Bajío, la Escuela Bancaria y Comercial, el Tecnológico de Monterrey, Language School Vancouver y GISMA Business School entre otros.“Todo lo que sabes, todo lo que eres, todo lo que haces, todo lo que tienes, todo lo que crees, ha servido para llegar hasta aquí, ¿cómo seguir?, ¿cómo ir más allá?, es tiempo de usar todo lo que todavía no sabes, lo que aún no eres, lo que aún no haces”, dijo la coordinadora de preparatoria, Rosalina Camacho.“Gracias papás por confiar en nosotros, por darnos el beneficio de ser guías en el camino de sus tesoros, gracias maestros por su entrega incondicional y por lograr que esto, el día de hoy, sea posible. Gracias chicos, por cada momento vivido y compartido, por ser únicos y valiosos”, agregó.Los profesores que impartieron clase durante este ciclo, compartieron un mensaje de agradecimiento y despedida a través de un video que puso nostálgico a más de uno.Al final, realizaron un brindis acompañados por un mariachi que llegó para despedir, con Las Golondrinas, a la séptima generación de egresados del Nuevo Continente.