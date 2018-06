Apuesta Diego Sinhue por el sector textilero

“Así como se apoya a los japoneses, alemanes, hay que apostarle a los guanajuatenses, el sector textilero es muy importante que vamos a trabajar junto de la cual haremos con la cadena cuero – calzado”, resaltó el candidato del PAN.



El candidato a la gubernatura del estado deresaltó que los industriales de la cadena textil de Moroleón se sienten olvidados, por lo que tiene la convicción de apoyarlos con más programas.Dio a conocer que sostuvo hace un mes una reunión con empresarios del sector textil de Moroleón, donde hablaron de sus problemáticas, sus proyectos, en este caso los apoyará.En su visita al, el aspirante panista estuvo acompañado de la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Martha Cíntora.El aspirante estatal llegó después del medio día al mercado donde un grupo de militantes panistas lo recibieron con una batucada en medio de porras y aplausos; de inmediato realizó su caminata por el área de comida en la segunda planta, saludando a quienes elaboraban la comida y los que estaban almorzando.Después acompañado de la candidata a la alcaldía de Moroleón, Martha Cíntora; bajó al área donde se encuentran los locales de pescados y mariscos a saludar a varios de ellos, pidiendo el apoyo con su voto. Al continuar su camino brincó una reja de unas escalinatas que llevan al segundo piso para saludar a unas personas que desde arriba le echaban porras.Continuó por los pasillos de la explanada, ahí unos comerciantes le expresaron que no los fuera a defraudar, que apoyara a los comerciantes. “Yo apoyé a la campaña de Marquez y nos dejó, nunca nos hizo caso”, refirió uno de ellos.Pasó a cerrar por el pasillo exterior del mercado para saludar a los dueños de tiendas de ropa, abarrotes, dulces, ropa, oro, entre otros más; así mismo algunos curiosos se acercaron al mercado al escuchar las porras que le cantaban al candidato.En entrevista, Sinhué comentó haber tenido un buen recibimiento en Moroleón con la gente del mercado.En relación al debate, Diego se proclamó ganador en los tres, al declarar que sus contrincantes ya se rindieron y no entendieron que cuando no llevan propuestas o ideas, no tienen nada que hacer.