Las pandillas usan las redes sociales para disfrazar delitos

El uso que las pandillas le dan a las redes sociales para provocar a enemigos o disfrazar la venta de droga en un texto repleto de emojis es el principal cambio en la forma como operan hoy los grupos delictivos comparado con hace 10 años, de acuerdo con datos oficiales entregados el lunes en exclusiva a The Associated Press.En estos días casi siempre hay un nexo entre un brote de violencia y algo en internet, dijo Rodney Phillips, mediador de conflictos de pandillas que trabaja en el vecindario pobre de Englewood. Cuando él se entera que hay tensiones que terminan en violencia ya no busca primero en las calles.William Reese, padre de Lamanta Reese, un joven de 19 años que murió baleado de 11 tiros en Englewood, no duda que “algo en internet” causó el asesinato de su hijo. Dijo que Reese y Quinton "ManMan" Gates _quien después fue acusado de asesinato premeditado por este caso_ estuvieron discutiendo por Facebook.Para las pandillas, las faltas de respeto se cobran con sangre. En el pasado, los insultos raramente se extendían más allá de una calle, pero ahora se transmiten a miles a través de las redes sociales. Algunos maximizan la atención con videos de ellos mismos realizando un hip-hop agresivo.Los materiales de la comisión enlistan más de 2.000 facciones de pandillas. Los exitosos procesos judiciales en la década de 1990 a jefes de las pandillas dejaron vacíos de poder que fueron ocupados por jóvenes deseosos de dividirse.