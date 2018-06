Les preocupa 'zanja' en vía

“Yo no sé si lo hicieron con algún propósito, pero que lo dejaran sin cubrir es un riesgo. No hay manera de detenerte si vienes con cierta velocidad, pero además no hay a dónde hacerte si está a lo largo del carril”, señaló José Alberto, conductor de un auto tipo sedán.

Conductores se quejan por la ‘zanja’ que se ubica bajo el, pues aseguran que es un riesgo.El bache abarca lo ancho del carril que entronca con el, una vez que se baja del; está justo en la curva, por lo que debido a la velocidad con la que circulan los vehículos, no se puede evitar caer en él.Uno de los conductores afectados se estacionó a un costado de la carretera, para verificar que su auto no hubiera resultado dañado.Sucede que el bache coincide con la curva, por lo que no se aprecia por el conductor, sino hasta que tiene que caer en el mismo.Y tal como lo refiere el ciudadano afectado, no se puede esquivar el hueco, ya que ocupa lo ancho del carril, y no se puede disminuir la velocidad por la continuidad y la velocidad a la que circulan los autos en ese tramo.No se tiene conocimiento de la razón por la que se hizo la mencionada, si corresponde a algún trabajo que se realice en el lugar, o sea una afectación que se produjo intencionalmente en la carpeta de concreto.Además de que no se cuenta con algún señalamiento que indique al conductor la necesidad de reducir la velocidad para evitar daños al caer