Usan calle como un vil tiradero

Habitantes de San Francisco del Rincón están molestos por el exceso de basura y escombros en calle que conecta a las colonias Santa Anita y La Esperanza.De manera paulatina, la calle Ciprés se ha convertido en un un basurero improvisado, pues algunas personas lo usan como tiradero.“Ya es demasiado, siempre hay mucha basura en el lugar, como que ya se le hizo costumbre que los cacharros van y los tiran ahí”, dijo Alejandra de 30 años.Cabe señalar que este camino es utilizado por las personas de ambas colonias, para acortar distancias, durante sus actividades diarias, incluso algunos conductores también lo toman como vía alterna.“Durante la mañana no me causa incomodidad pasar por ahí, pero ya por la tarde, sí es un poco preocupante, pues en ocasiones hasta perros hay”, dijo Linda quien visita a su hija en la colonia Santa Anita.Otros comentaron que la basura no solo se queda solo en las orillas, pues los escombros y deshechos se riegan.“Pues la verdad sí me ahorro un buen tramo y el semáforo para ir al trabajo, pero a veces hasta botellas aplasto cuando paso por ahí”, dijo Ricardo de 41 años.En el lugar se puede observar de todo, desde basura domiciliaria, industrial, escombro de obras e incluso tazas de baño.