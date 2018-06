Aclara Elvira gasto de más en su campaña

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La demora en el proceso de reporte de gastos e ingresos es la causa por la que el INE reportó un balance negativos en sus finanzas de campaña, afirmó la candidata del PAN a la alcaldía de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez.Esto luego de que ayer am publicó que durante las primeras cinco semanas de campaña la candidata blanquiazul reportó gastos ante el INE por 507 mil 712 pesos e ingresos de 449 mil 853 mil pesos, es decir, más de 57 mil pesos que se desconoce cómo los obtuvo.“Es muy sencillo, contablemente son movimientos contables, de manera particular si reportamos, si informamos y esta es una cuestión de transparencia, quien no informa o no reporta que asuma responsabilidad.“Esto se debe a lo mejor a que no hubo un encuentro en tiempos en la entrada y salida de recursos por parte de mi partido, a eso no le veo absolutamente ningún problema, inclusive ayer revise el tema de pagas bien transparente y bien clara y yo creo que nada más fue cuestión de los tiempos”, dijo en entrevista con am.Paniagua Rodríguez afirmó que las finanzas de su campaña las lleva un contador “muy profesional” por lo que reporta los gastos e ingresos de su campaña de forma periódica ante el órgano electoral.Finalmente reiteró que es la única candidata a la presidencia municipal de Celaya que ha presentado su declaración tres de tres como acto de “congruencia y transparencia”.ContextoEste martes, am publicó que la candidata del PAN a la alcaldía de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, y la del Partido Verde, Ana Laura Hernández, gastaron más de los ingresos que tuvieron durante su primer mes de campaña.Según datos del micrositio ‘Rendición de cuentas y resultados de fiscalización’ del Instituto Nacional Electoral (INE), actualizado hasta el 3 de junio, ambas candidatas presentan anomalías en su balance económico, ya que gastan más dinero del que reciben, siendo dos de las candidatas que más gastaron de los ocho aspirantes a encabezar el Ayuntamiento en Celaya.