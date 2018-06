Proponen abrir sesión de comisiones

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los ocho candidatos a la Alcaldía de Celaya garantizan abrir las comisiones del Ayuntamiento que hasta este momento permanecen en la opacidad.A cuatro meses de terminar la administración de Ramón Lemus Muñoz Ledo, se ha caracterizado por mantener en secreto, no solo las comisiones, sino los consejos que se supone aportan al desarrollo del municipio.Actualmente la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato prevé que las comisiones debe de llevarse a cabo de manera pública, salvo las que la misma ley contempla como privadas.Pero el Ayuntamiento de Celaya no ha hecho caso a lo anterior y durante cerca de tres años regidores y síndicos se encierran en el salón Presidentes para llevarlas a cabo. Los únicos que en su momento manifestaron que deberían ser abiertas fueron los priístas Montserrat Vázquez y el fallecido, Jorge Montes.Pero los candidatos a la alcaldía no coinciden. Hasta el momento nadie se ha negado a que las comisiones permanezcan cerradas.Incluso la panista, Elvira Paniagua Rodríguez, miembro del partido en el poder, aseguró que de ganar la elección, abrirá las comisiones.“El que se hayan hecho o no se hayan hecho públicas en otra administración, ya quien ejerce en este caso la administración asumirá la responsabilidad y tendrá que justificar el por qué sí y el por qué no”, dijo.Pero tampoco la actual regidora con licencia y candidata a síndica con Paniagua Rodríguez, Adriana Audelo Arana, defendió la apertura durante la administración de Ramón Lemus.QUÉ DICE LA LEY ORGÁNICAArtículo 67. Son materia de sesión privada:I. Los asuntos graves que alteren el orden y la tranquilidad pública del Municipio;II. Las comunicaciones que con nota de reservado dirijan al Ayuntamiento, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; yIII. Los trámites de las solicitudes de licencia y los asuntos de destitución de servidores públicos municipales que hayan sido nombrados por el Ayuntamiento.