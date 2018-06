Los militares no funcionan para combatir el narcotráfico ni patrullar las calles

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Se entiende literalmente que los militares están preparados para cuidadar la soberanía del país y son educados para dar la vida por la patria y matar a cualquier enemigo que intente invadir o atacar desde su frontera o se infiltre en el territorio nacional.Es totalmente muy diferente el entrenamiento que recibe la policía civil que es mucho más tolerante y tiene que escuchar a los ciudadanos, incluso arriesgar su vida si un ciudadano está en peligro porque lo quieren robar o matar.Los soldados reciben ordenes de un superior y no andan preguntando simplemente llegan y revientan el lugar donde se esconden los enemigos de la patria que ahora pueden ser los traficantes de drogas.¿Por qué el Presidente de México, tiene el poder de utilizar el ejército? Porque él es comandante supremo de las fuerzas armadas. Tenemos una Constitución donde el artículo 129: En tiempos de paz los militares deben estar en sus cuarteles. El Presidente Felipe Calderón dijo que el Estado estaba en peligro e iba a utilizar el ejército contra las drogas declarándole la guerra desde el 2006.El gobierno no entiende razones ni estudios y sigue usando las fuerzas armadas pensando que es la mejor solución para acabar con los cárteles de las drogas que han aumentado desde la inútil guerra, por ejemplo cuando Calderón llego al poder había 9 cárteles y cuando él salió dejo 29 cárteles.Desde entonces, nos hemos dado cuenta que el ejército no tiene la faculta para andar agarrando traficantes ni tampoco para patrullar las calles. Hay estudios de la Universidad de Stanford, Harvard y el Tecnológico de Monterrey donde explican que donde llegan las fuerzas armadas aumenta la violencia y los asesinatos que es contraproducente que el ejército actúe como policía.La situación ha empeorado de la seguridad pública por seguir utilizando el ejército que no está capacitado para ser como una policía civil. Por lo tanto, las fuerzas armadas están disminuidas porque no pueden utilizar todo su potencial para acabar con los capos de la droga.¿Por qué los gobernantes como Felipe Calderón y Peña Nieto y muchos ciudadanos piensan que el ejército vencerá fácilmente a los traficantes de estupefacientes? Porque tienen la idea que el ejército tiene cañones, tanques, aviones con misiles y submarinos con torpedos pero es una falsa percepción ya que las fuerzas armadas no pueden utilizar todo ese equipo bélico para combatir el crimen organizado dentro de la zona urbana.Los políticos están corrompiendo a los guardianes de la seguridad nacional poniendo en riesgo la soberanía mexicana. Incluso, he preguntado a algunos militares si están de acuerdo con andar combatiendo a los narcos y patrullando las calles y me han dicho que no están de acuerdo con el jefe supremo de las fuerzas armadas, pero tienen que obedecer las órdenes superiores que están afectando a todos los militares.Incluso quedando en ridículo, porque desde su inicio Estados Unidos sabía que la guerra contra las drogas estaba perdida, pero la prohibición ha sido un suculento negocio multimillonario para los que fabrican armas como también para los que la combaten como es la DEA. Sin olvidar ese gran negocio que hacen los capos, los bancos y los empresarios que lavan el dinero del narcotráfico.¿Qué podemos hacer para terminar está guerra contra las drogas? La solución es despenalizar las drogas lo cual a Estados Unidos no le conviene por el multimillonario negocio de vender las armas y la estrategia para combatirlas que ha sido un total fracaso en México.Si nuestros candidatos para gobernar México no proponen legalizar las drogas, es que no les ha importado los 200 mil muertos, 36 mil desaparecidos y 250 mil que han emigrado a otro estado o país. Esperemos que el próximo Presidente de México, tenga visión y sensibilidad y despenalice los estupefacientes y retire a los militares de está perversa guerra de las drogas que han generado más violencia, delincuencia y asesinatos.