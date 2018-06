Eiza González ha conquistado a estos corazones de Hollywood

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde que empezó su camino en Hollywood, la actriz Eiza González ha arrasado con los corazones de las superestrellas, entre ellos actores recién divorciados o con los que ha compartido escenario. Aquí te diremos de quiénes se trata.1) Liam Hemsworth. Fue un 15 de septiembre de 2013 cuando capturaron a Eiza y Liam en Las Vegas mientras se besaban. El actor salía de una relación con la cantante Miley Cyrus y promocionaba la película "Los juegos del hambre: En llamas". Tiempo después se les vio en el departamento del australiano en Beverly Hills; sin embargo, su relación duró menos de dos meses, dado que en entrevistas de esos tiempos, el menor de los Hemsworth dijo que "no tenía ninguna chica por el momento". A inicios del 2016 Liam y Miley retomaron su relación.2) Calvin Harris. El Dj y productor escocés rompía recientemente con Taylor Swift. Y a mediados 2016 se le captó junto a Eiza González tomados del brazo al salir de una fiesta en Los Ángeles. Después no se les volvió a ver y los artistas se reservaron sus comentarios respecto a su rápido amorío.3) DJ Cotrona. Se encontraron en la serie "From Dusk till Dawn: The series", misma que protagonizaron. A la par se dio a conocer su romance con el actor Donald Joseph Cotrona. Esta fue uno de las más relaciones más largas de la actriz porque les vio juntos en distintas ocasiones e incluso realizaron un viaje a las playas de México. Cortaron en octubre del 2015.4) Josh Duhamel. A finales del 2017 se dio a conocer que el actor y modelo estadounidense decidió terminar su matrimonio de 8 años con Fergie. En la actualidad nos sorprendió verlo por las calles de Beverly Hills junto a Eiza, ¿será que esta relación sí va a durar?