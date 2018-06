"Ahora que veo la serie, más me enorgullece haber sido su amiga o estar cerca de él y sobre todo de conocerlo, porque la verdad no sé cómo no está peor, con todo lo que ha vivido me parece admirable cómo ha manejado su vida y carrera. Con sus errores y aciertos la verdad es que ahora lo quiero más", sostuvo Verónica.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Aunque entre ellos no hubo nada demasiado formal,, aseguró su hermana Verónica.En la década de los 90,"Mi hermana me llevaba de chaperón, estábamos muy chicas. (A Kate) Le daba como mucha pena salir con Luis Miguel (por eso la acompañaba), además de que mis papás no la dejarían si no iba yo; éramos muy chavitas", afirmó del Castillo en entrevista.Fueron varias las experiencias que tuvieron junto a "El Sol" en esa época: además de conocer la casa que tenía el intérprete en Acapulco, Guerrero, también frecuentaban bares y restaurantes, únicamente ellos tres."Llegamos a ir con Luis Miguel al Baby'O Acapulco, pero también a restaurantes, se bloqueaban las partes de arriba del restaurante y estábamos ahí Kate, Luis Miguel y yo", dijo.y se rompió el manubrio del jet ski. Llegan dos guaruras, y ya ahí nos ayudaron y nos regresamos. Me duró cinco minutos el gusto de abrazar y agarrar a Luis Miguel", agregó, entre risas."Luismi es un caballero, es un amor de hombre, de persona.En 2013, a través de un twitcam y luego de rumores que la relacionaban sentimentalmente con el cantante, Kate negó que mantuvieran una relación amorosa.Verónica Del Castillo promueve su nuevo libro “Tú Eres un Milagro”, donde relata anécdotas que para ella han sido duras en su vida, como el intento de secuestro que sufrió en Acapulco, el duro nacimiento de su hijo así como el poder que tienen los pensamientos en la vida de las personas.