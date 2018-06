Buenos días!! pic.twitter.com/Rpieg3Q9Nv — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) June 12, 2018



"Han salido enemigos que no conocíamos, que no conocía Jorge, no sé de dónde hay tanta campaña tan negativa, tan insidiosa y tan alarmante sobre el grupo. Son imprecisiones terribles, hace poco un banco nos dio un crédito, creo que amerita aclarar que estamos sí, pasando un proceso de consolidación necesario para el cual yo llegué y que derivado del crédito tenía que solventar", explicó el ejecutivo en la radio con Ciro Gómez Leyva.



"Traemos una situación a atender normal, obviamente hay créditos fiscales que se vienen atendiendo, no de ahorita, sino de hace muchos años, son herencia de los manejos que hizo la ex esposa de Jorge en el 2012 y 2013", confirmó.



"Totalmente falsas (las versiones de venta), el mismo Jorge establecerá un comunicado muy claro. Yo llegué para que este club fuera de la gente y se hiciera público, era un trabajo de siete u ocho años, que hemos avanzado tres y se trabaja para trata de ponerlo en la bolsa, ya el dueño decidirá si es viable o no", agregó.



"No hemos contratado a ninguna banca de inversión para venderlo, no hay tratos con ningún grupo internacional o nacional para vender a las Chivas, ni de forma personal Jorge ni yo como director general . Es totalmente falso. Hoy no está a la venta porque el plan nunca fue venderlo en este momento".



"La situación de Almeyda se ha vuelto más dramática de lo que es en realidad, en fin, pero sí sale y todo nuestro agradecimiento par a su cuerpo técnico", dijo.



"Lamentablemente Paco llegó en una situación muy complicada, con una herencia de situaciones muy difíciles, creo que ahí nos faltó un poco de experiencia para aislarlo de ciertas situaciones, que es donde hay comportamientos (...) dos o tres filtraciones y desestabilizaciones. Lamentablemente a él lo pusieron en una posición en la que no podía hacer otra cosa, lo perdemos con todo el dolor de nuestro corazón", explicó.

"Lo lamento y me duele muchísimo, pero respetamos su decisión. El hasta expresó que temía por su seguridad personal, por amenazas que tuvo, entonces es respetable y todo el agradecimiento por estos meses que estuvo, es un tipo íntegro, decide dar un paso al costado y lo respetamos".

, pero luego, tras meses de no gestionar, no aparecer y no dar declaracionesen torno a las Chivas y Omnilife. Y los líos fiscales con Hacienda que publicó Reforma?Negó que el equipo pueda ser puesto en venta y ratificó que hoy la empresa está en etapa de saneamiento financiero.sólo dando agradecimiento para el argentino.el directivo reveló que deja el puesto por haberse sentido amenazado en su integridad física.