Fue frustrante no trabajar como hubiera querido: De Anda

Tras casi cuatro meses al mando, Francisco Gabriel de Anda dejó su puesto de director deportivo de Chivas. El exfutbolista había prometido renunciar si Matías Almeyda no llegaba como director técnico al menos a la jornada 1 del Apertura 2018.

Fue ayer cuando el timonel argentino anunció que dejaba su puesto como director técnico y hoy De Anda en rueda de prensa anunció su salida de la institución rojiblanca.

“Después de cuatro meses, las circunstancias no son favorables y por eso se deben tomar decisiones; en ese sentido, debo agradecer a Vergara, Amaury y José Luis Higuera. Sin ser amigos también tuve gran relación con Matías”, declaró.

El también ex comentarista de ESPN considera que su gestión en Chivas no fue un fracaso: Para mí no es un fracaso, fue frustrante que no pude trabajar como hubiera querido”, sentenció.

También aclaró que no estaba en sus manos que Rodolfo Pizarro pudiera mantenerse en Chivas y antes del Draft él sabía que Almeyda no continuaría en Chivas, “yo sabía que matías Almeyda no seguía con el equipo, por eso fui al Draft solo”.

Yo sabía que Matías Almeyda no seguía con el equipo, por eso fui al Draft solo: Francisco Gabriel de Anda pic.twitter.com/x8JNJD8w7t

— Universal Deportes (@UnivDeportes) 12 de junio de 2018

Francisco Gabriel llegó a Chivas el 15 de marzo de este año y fue parte del campeonato de Chivas en la Concachampions, por lo que se mostró feliz, “Llegué a Chivas y en cuatro meses ya tengo un título internacional. “Por algo me gustan, a donde voy siempre consigo títulos”, dijo.