Lo que dijo Gabriel de Anda tras su salida de Chivas

"Creo que si tengo una deuda con alguien en esta institución es con la afición de Chivas, porque si bien me toca ser Campeón y lograr un título internacional, sí creo que había hachas cosas por hacer, desafortunadamente no había las condiciones ni las circunstancias más favorables para hacerlo", dijo este martes.



"Soy un hombre cuya palabra y cuya dignidad está por encima de todo".



"Para mi no es fracaso, para mi me frustra porque no pude trabajar como yo hubiera querido trabajar y no pude hacer lo que yo hubiera querido hacer".



“Yo estaba trabajando, en una empresa en donde realmente estaba haciendo lo que yo quería, estaba muy bien, tenía un contrato multianual, tenía un boleto para ir a Rusia, quizá ahorita tendría que estar en Moscú y me invitaron los señores Vergara para formar parte de este proyecto y a pesar de la comodidad en la que estaba, no dude en venir a Chivas y no me arrepiento”, relató.



"Lo único que yo solicité fue que se me dijeran las cosas tal y como son, que se me avisará y se me informará de todos los detalles, de los que debe estar al tanto un director deportivo en una institución cómo está", explicó.



"Fue un poco complicada la llegada porque el director técnico estaba indispuesto a que llegara un director deportivo, no era nada personal contra mí pero sí a la figura y el día de mi presentación con él tampoco fue de la mejor manera porque hubo algunos reclamos entre el cuerpo técnico y el señor Amaury Vergara y el señor Higuera, ahí me di cuenta que había temas anteriores que me podían afectar a mi", dijo.



"Aún hoy en día ese es un tema con el que es difícil lidiar. En la semifinal de Concacaf ahí explotó el tema de los adeudos, fue difícil controlarlo", recordó.



"No continuar es doloroso, pero no me arrepiento de haber llegado. Llegue a Chivas y en cuatro meses tengo un título internacional. Como director deportivo tengo la medalla, tengo la foto con la Copa, no iré al Mundial de Clubes, pero eso nadie me lo quita", sentenció.

se convirtió oficialmente en el directivo de menos duraciónSin reconocer comoal durar apenas pocodijo dejar el puesto por dignidad y por la falta de comunicación que sintió hacia su puesto en temas cruciales.Apenas el 3 de junio al revelar los, así como el sentirse rebasado por situaciones extra Cancha, el ahora ex directivo advirtió que si no lograba convencer alde seguir al frente del timón, él también dejaría el cargo que apenas en abril había asumido.primero dio un mensaje de agradecimiento a los dueños y apor invitarle a, para luego hacer una breve cronología de lo que sintió como factor principal para no seguir en la oficina en su puesto.Luego vino lo que a su juicio perjudicó su gestión.no ocultó la negativa depara que se instalara su figura como directivo.Los adeudos con los jugadores y con el cuerpo técnico, cree que fueron la bomba que terminó por meter en crisis al equipo.Por último,se adjudicó como parte del título de lalogrado pory recordó que si lo contratan los equipos, es porque ha ganado trofeos.