Se salva de milagro

El accidente ocurrió el pasado domingo por la noche, otros automovilistas que transitaban por el lugar, reportaron por vía telefónica al centro de atención de llamadas de emergencia, que en los semáforos que dan a la avenida Santa Fe había ocurrido un choque y que se encuentra una persona lesionada.



Pocos minutos después llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al copiloto, mismo que dijo llamarse Jaciel, de 24 años de edad, con domicilio Pósito de San Antonio, de colonia la Gualdra, quien resultó con golpes en el cuerpo y tuvo que ser trasladado a la clínica del ISSSTE.



Agentes de Tránsito del Estado que acudieron al reporte, tomaron cartas en el asunto y se encargaron del peritaje del accidente, minutos después ordenaron que la unidad fuera trasladada a una pensión del rumbo de Yerbabuena.

Una mujer resultó lesionada tras chocar el auto en que viajaba en contra de un poste, frente a los semáforos de la Avenida Santa Fe; la conductora del vehículo resultó ilesa.Los primeros en arribar fueron elementos de la Policía, quienes confirmaron el incidente y solicitaron el apoyo de rescatistas, puesto que no solo era una lesionada, sino que había una más con golpes y laceraciones.Personal de bomberos del Simub, brindaron auxilio a la conductora del vehículo marca Ford, modelo Focus 2003, color guinda y con placas de Texas, la cual dijo llamarse María, habitante de la carretera a Momias, misma que no presentó lesión alguna, por lo que no fue requerida su hospitalización.Hasta el momento las autoridades presumen que el incidente fue a causa del exceso de velocidad con que circulaba el auto, perdió el control y chocó.