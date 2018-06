Ariana Grande y Pete Davidson celebran en Disneylandia

La cantante Ariana Grande y el actor Pete Davidson fueron vistos celebrando en Disneylandia tras conocerse la noticia de su compromiso.

Los fanáticos de la pareja compartieron algunas imágenes de ambos en el parque de diversiones en Anaheim, California, el último lunes. Ariana Grande usaba orejas de Mickey Mouse para la ocasión.

When Ariana Grande and Pete Davidson are casually on Space Mountain pic.twitter.com/toNtAZWVIw