Bono de U2 dedica canción a Anthony Bourdain

El cantante Bono de U2 recordó durante un concierto al fallecido chef Anthony Bourdain, quien se suicidó la semana pasada.

Durante la presentación en el Teatro Apollo, el lunes por la noche, Bono dedicó una canción a Bourdain.

“La música ha perdido a gente grandiosa que renunciaron a su propia vida y eso lo hace más difícil. La moda y ahora este gran contador de historias, que estoy seguro tenía historias que no podía decirnos”, expresó Bono en relación con las recientes muertes de la diseñadora Kate Spade y Bourdain.

Bono pays tribute to Anthony Bourdain at #U2 Apollo Theater show in NYC. pic.twitter.com/jifAfJ3Qpt