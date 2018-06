"La Hora de Luis Miguel" regresa a la radio

Tras el revuelo que ha causado la bioserie de Luis Miguel, aunado a su regreso a los escenarios, Grupo Acir y la estación de radio Amor 95.3 decidieron retomar “La Hora de Luis Miguel”, un espacio dedicado sólo a la música del cantante.



“El programa empezó en el año 2002 dado que el artista tenía mucha presencia en las listas de popularidad en la música y fue algo que caracterizó a la estación. En algún momento descansamos La Hora de Luis Miguel y ahora con el crecimiento del consumo del material de aquella época, hemos decidido retomarla porque la gente la pedía”, externa Manuel Fernández, Director de Producción y Programación de Amor 95.3.



Cuando Luis Miguel enfrenta esa etapa en la cual no sacaba un nuevo disco, no tenía nuevas canciones y comenzaba a cancelar sus presentaciones es cuando la estación toma la decisión de posponer ese proyecto porque ya no era tan redituable como en un principio. Ahora que él se ha reinventado, Amor y La Hora de Luis Miguel han hecho lo mismo.



La canciones que se transmiten durante esta hora, son gracias a un estudio de mercado que la empresa realizó para ver qué es lo que el público quiere escuchar. Eduardo Germán, Gerente Corporativo Musical comenta que lo que más se escucha en este momento son las canciones que van saliendo en la serie, en las que destacan “Culpable o No” y “La Incondicional”.



“El proyecto lleva al aire 15 días y gracias a las redes sociales, nos hemos dado cuenta de que fue muy bien recibido y quien ya escuchaba la estación desde hace tiempo ha estado agradecido que de nueva cuenta hayamos implementado La Hora de Luis Miguel”, comenta Manuel.



Tanto Manuel como Germán destacan que hoy en día existen nuevos fans de Luis Miguel, aquellos que apenas lo están descubriendo y que gracias a la serie se están interesando cada vez más a la música del intérprete. La Hora de Luis Miguel se transmite de Lunes a Viernes de 7:00 a 8:00 de la noche por Amor 95.3.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx