Policía Federal documenta 898 secuestros de migrantes en Hidalgo; INM solo 36

En Hidalgo no hay una cifra exacta de secuestros de migrantes centroamericanos, ya que no coinciden los datos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración (INM), además de que las autoridades estatales no han atendido las recomendaciones que piden trato digno.

La Policía Federal contabilizó 898 casos de migrantes centroamericanos secuestrados en Hidalgo a partir de 2008.

Mientras que el Instituto Nacional de Migración solo registró 36 secuestros de migrantes entre 2000 y 2014 en el estado.

Así lo establece el estudio de impacto de las recomendaciones generales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), elaborado a partir de solicitudes de información y hecho público la tarde de ayer.

Dicho documento establece que el gobierno del estado no respondió la recomendación para que las corporaciones policiacas estatales y municipales se abstengan de verificar ilegalmente documentos migratorios a los extranjeros.

Tampoco dio respuesta a la petición de la CNDH sobre acciones de coordinación en los tres órdenes de gobierno para combatir el secuestro de migrantes, a quienes se debe incluir como grupo vulnerable.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo no informó de los programas de prevención para migrantes víctimas de delito ni documentó el resguardo en las zonas aledañas a las vías del tren.