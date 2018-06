AMLO tiene ‘contratistas favoritos’, acusa Anaya y le pide renunciar a candidatura

Ricardo Anaya Cortés, aspirante de la coalición Por México al Frente pidió a Andrés Manuel López Obrador, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), renunciar a su candidatura presidencial en caso de que le compruebe 170 millones de pesos que se otorgaron en licitación directa cuando se desempeñó como jefe de gobierno.

Anaya Cortés señaló que el ingeniero José María Rioboó participó para realizar el proyecto de las pistas del nuevo aeropuerto con una inversión de mil millones de pesos; sin embargo “lo perdió”, acotó Anaya Cortes.





“Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas, como los del PRI, ya tienes tus contratistas favoritos, contesta sin chiste, si payasadas, ¿sí o no?, ¿cuando fuiste jefe de gobierno (de la Ciudad de México) le otorgaste a Rioboó contratos por asignación directa, sin licitación por 170 millones de pesos?”.

RESPONDE OBRADOR

Ante la interrogante, el candidato de Morena refutó: “No tiene sentido lo que planteas… te digo que no, no soy corrupto como tú. A mí me pueden llamar peje, pero no soy corrupto”.