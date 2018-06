Derrapa motocicleta para evitar accidente mayor

El accidente ocurrió ayer a las 9:50 de la mañana sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, casi esquina con la calle 25 de Julio, en la colonia Centro de esta ciudad.



Vicente conducía una motocicleta de la marca Italika, color blanco, sin placas de circulación que presentaba daños en la parte derecha que fue donde cayó la unidad al derrapar.

Un motociclista resultó con lesiones leves que no ameritó el traslado a un hospital, luego de derrapar la unidad que conducía para evitar impactarse por alcance contra un auto, aunque sí alcanzó a chocar.El joven conductor de la motocicleta responde al nombre de Vicente Hernández Cerda,de 18 años, quien dijo vivir por la calle Héroes de Chapultepec en el barrio de Las Colonias de esta ciudad, mismo que presentaba un golpe en la pierna derecha, pero no fue trasladado a un hospital solo fue atendido en el mismo lugar por paramédicos de Protección Civil Estatal de La Piedad.La otra unidad es un auto de la Ford, tipo Grand Marquis, color azul con blanco, modelo 91, con placas de circulación GME-32-43 del estado de Guanajuato, conducido por Ignacio Zendejas de 52 años, quien dijo vivir en la población de Santa Ana Pacueco Guanajuato.Sobre el percance se dio a conocer que ambas unidades circulaban por el bulevar en dirección del jardín de la purísima hacia el puente Morelos, el auto circulaba delante de la moto por lo que el auto se detuvo y el conductor de la moto para evitar impactarse por alcance, derrapó la unidad pero aún así alcanzó a chocar levemente contra el auto.El conductor de la moto sufrió un golpe en la pierna derecha, pero no ameritó traslado a un hospital, mientrasque las autoridades deslindaron responsabilidades.