Corredor Industrial

Dentro de la incertidumbre generada por el Señor Donald Trump en relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN), en Guanajuato hacen oración para que el Presidente estadounidense no imponga un arancel del 25% a los automóviles importados, pues la mayoría de los autos fabricados en México tienen como destino principal la tierra de Ronald McDonald.Pese a esto hay una buena noticia. Por ahora contrario a verse afectadas las relaciones de negocio entre Pymes guanajuatenses y estadounidenses, los pedidos se mantienen, nos cuenta Luis Ernesto Rojas Ávila, director de la Cofoce.Según Rojas Ávila de los tres países que integran el TLCAN, México es la nación que más ha crecido en comercio exterior en lo que va del año.El directivo comentó que ahora que las elecciones se cruzan con la renegociación del TCLAN, los efectos colaterales surgen pues se comienza a generar varias especulaciones.No hay que olvidar que además de los canales tradicionales, las ventas por Internet crecen de forma rápida, ya que se demandan producton de manera constante y al corto plazo.Las ventas del calzado en Guanajuato a EU, incluso a través de sectores tradicionales van a la alza.“Porque los compradores norteamericanos nos dicen yo necesito seguirles comprando independientemente de lo que suceda (sobre el TCLAN)”, aseguró Rojas.Para el titular de la Cofoce, la clave para el TCLAN será estar atentos a las elecciones estadounidenses que se realizarán el 6 de noviembre.Luis Rojas explica que Trump necesita llegar con postura firme: “Imagínate que se la juega y le dicen no resolviste el TLCAN. Afectaste empleos, familias, agricultores, porcicultores, el acero, el aluminio que México es el principal importador de acero...”, expresó el directivo.Añadió que el Gobierno mexicano está generando “granadas” a Trump que no tardan en explotarle. Muestra de ello es que ya hay senadores que quieren revocar sus acciones y la presión social y política van seguir.Por lo tanto consideró que Trump necesita reforzar las relaciones comerciales, porque sino le va costar la elección de los ocho senadores republicanos, los cuales necesita para mantener la mayoría del Congreso.Rojas Ávila señaló que Trump sabe que con el acero y aluminio no ha tenido la reacción que buscaba. Y que México más que aceptar las condiciones para cerrar la renegociación del TLCAN, le contestó con impuestos en productos de consumo importante para el mercado “gringo”.“Ahora querrá irse con el impuesto a los carros, nos quiere pegar donde más nos duele. Esperaba que México y Canadá se vencieran rápido en la renegociación... En México lo que tenemos que hacer es soportar. La historia dirá quiénes firmaron ese tratado y quiénes fueron los que ahuyentaron la inversión que encarecieron varios productos. Y eso sería terrible”.Otro sector que le está poniendo cara a Donald Trump es el del calzado.La semana pasada empresarios estuvieron en Nueva York participando por primera vez en la Expo del Calzado (FFANY) organizada por la Asociación de Calzado de Moda de la ciudad neoyorquina.Entre los directivos de la CICEG que fueron por allá, estuvo Daniel Sepúlveda titular del Plan de Internacionalización que representa esa “nueva generación de calzado mexicano” y Santiago de Mucha Mendiola, vicepresidente de Comercio Exterior.El plan es que marcas guanajuatenses entren como opción de maquila. Las ventajas serían la flexibilidad para atender grandes volúmenes, pero también de pequeños en corto tiempo para los minoristas.Los zapateros leoneses producen hasta 260 millones de pares anuales; 20 millones de ellos van a Estados Unidos y 26 millones a otras partes del mundo.Para recordar, en este plan iniciaron 13 potenciales empresas de calzado y ya tienen más de un año de trabajo en diseño, tendencias y comercialización.En este proyecto participa en diseño el despacho italiano Matori y CBS especialistas en comercialización.La empresa Cuadra de la familia que lleva por apellido ese homónimo cumplió 40 años.El fabricante de calzado, marroquinería y vestimenta es una de las firmas más exitosas en México y en Estados Unidos.Cuenta con boutiques, tienda en línea y tiene presencia en departamentales como El Palacio de Hierro.Sabemos de buena fuente que además realiza pieles para firmas exclusivas de moda.En la visita de funcionarios a esta empresa, el Presidente del Grupo Cuadra, Fernando Cuadra organizó un recorrido para explicar a los funcionarios los diversos procesos de su empresa.En la reunión estuvieron el gobernador Miguel Márquez Márquez; el alcalde de León, Luis Ernesto Ayala Torres; Carlos Ramón Romo Ramsden, director general de Fondos Guanajuato de Financiamiento y Joel Froylan Salas Navarro, subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.