SANTIAGO DE VISITA

Mañana miércoles hará gira en Guanajuato la más reciente adquisición de campaña de AMLO, Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).Santiago hará gira de medios, acompañará a Ricardo Sheffield a una charla en la Unitec, e irán a presentar ante la Fiscalía de Delitos Electorales Estatal una denuncia por las llamadas contra AMLO.El exfuncionario federal fue cesado en octubre tras revelar en entrevista a Reforma datos de la investigación de sobornos de Odebrecht que involucra al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya.Este jueves 14 de junio los cinco candidatos a la Gubernatura están convocados por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) para recibir el documento “Horizontes de corresponsabilidad para el desarrollo de Guanajuato desde la misión educativa de la Coepes”. Para el que guste consultarlo ofrecieron que estará disponible en su portal de internet desde ese mismo día.Se trata de un insumo fundamental para que el próximo Gobernador de Guanajuato establezca una política educativa a la altura de uno de los grandes rezagos locales, como es la cobertura universitaria. Datos oficiales registran que en la entidad apenas y tenemos el 27% (es decir que ni tres de cada 10 pueden ir a la universidad), muy por debajo del 38% que es el promedio nacional en ese indicador.De acuerdo al diagnóstico “Visión y Acción 2030. Una propuesta de la ANUIES para la renovación de la educación superior en México”, siete estados del República tienen una cobertura por debajo del 30%. Aquí la lista de entre los peor ubicados: Oaxaca (19%), Chiapas (20.7%), Guerrero (20.9%), Michoacán (26.4%), Quintana Roo (26.8%), Guanajuato (27.2%) y Tlaxcala con el 28%.Para atender con mayor énfasis ese rezago el gobernador Miguel Márquez creó a partir del 2016 la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior que encabeza el ex rector de la UG, Arturo Lara López. La continuidad del funcionario está en duda, lo que no está en duda es la deuda del Estado en el tema.De ahí el valor de la aportación de la Coepes, que es la asociación civil encargada de atender los planes y programas de trabajo de la Educación Superior y se integra por cerca de 60 organismos públicos y privados. Actualmente la encabeza el rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino. El documento ya fue entregado hace unos días al gobernador Miguel Márquez.El documento aborda: Cobertura con calidad, pertinencia, oportunidad y equidad; formación integral de las personas; prevención en salud y seguridad; educación y formación para la vida; vinculación de la academia con sectores estratégicos para la competividad del estado; participación ciudadana en la toma de decisiones; esquemas para el financiamiento educativo; investigación innovadora, entre otros.Santiago Nieto ha dicho en distintos medios de comunicación nacionales que las llamadas que buscan desincentivar el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador son ilegales. Y viene a presentar la denuncia a Guanajuato porque varias de esas llamadas han salido precisamente de números locales.El candidato de Morena-PT-PES a la gubernatura, Ricardo Sheffield, estuvo ayer en entrevista en El Financiero Bloomberg donde exhibió las más de mil 300 víctimas de homicidios dolosos durante el año. Y reiteró la acusación que hizo en el tercer debate de que el Gobernador favorecer a sus compadres.El ex panista puso como ejemplos de corrupción la reciente asignación directa a Grupo México para el Libramiento Silao, la compra de terrenos para Toyota, la insulina china y el programa Escudo. Lamentó que los últimos 20 años el PAN gobierna en Guanajuato con una oposición muy débil. Y remató: “Es el primer Gobernador en la historia de Guanajuato que pretende designar a su sucesor”.Éric Bolivar Alonzo, candidato del PVEM a diputado local por el distrito XI de Irapuato, plantea en su campaña una propuesta que llama la atención: “Como legislador buscaré la pérdida de la candidatura a quien no acuda a los debates del IEEG”. Es discutible, desde el punto de vista jurídico, si da para eso o no el “valemadrismo” de muchos candidatos, pero de que el tema obliga a hacer algo, eso sin duda.Aproximadamente 4.6 millones de pesos destinó el IEEG para organizar 65 debates (dos a la Gubernatura, alcaldías y los 22 distritos locales). En Xichú, Atarjea, Abasolo y Santiago Maravatío, lo mismo que el distrito 15 con cabecera en Celaya, no hubo debates porque no confirmaron al menos dos candidatos. En León sí asistieron los siete candidatos, pero en Irapuato el PAN dijo “no” y ya no fue PRI ni Morena.El candidato del Partido Verde Ecologista a la gubernatura, Felipe Arturo Camarena García, en entrevista para TV Azteca con el periodista Javier Alatorre, lamentó el primer lugar nacional que tiene Guanajuato en víctimas de homicidios dolosos y dijo que él sí tiene experiencia para revertirlo.“No se ve el crecimiento económico bajo la circunstancia de inseguridad. Vamos a poner orden para recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro estado”, señaló.