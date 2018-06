Denuncian en Santa María de Cementos desgajamiento de bordo de Río de los Gómez

“Eran como las dos de la mañana cuando escuché un sonido muy fuerte, creí que el río se había desbordado, estuvo a punto, pero sólo era una obra que se realizó, que no resistió la fuerza del río”, explicó Lourdes Gómez, vecina.



“Vinieron a repararnos luego de que denunciamos con am, pero no está bien puesta, era solo un parche, ya se necesita una intervención mayor en todo el río”, explicó Griselda Rojas, vecina.



"Algunos perdemos hasta nuestras pertenencias, porque se desborda, parece que no, pero cuando llueve en León somos de los más afectados o al menos el peligro sí es bastante”, explicó Sofía Rocha, vecina.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Por la lluvia intensa de ayer, el cauce delderrumbó parte de una obra quecomo manera de prevención para evitar desgajamientos en el arroyo.Esto afectó a vecinos deque no pudieron dormir por la preocupación de que se desbordara.En la esquina delluego de que am asistiera a la zona en meses pasados, donde vecinos dijeron que por lluvias la zona corría peligro.Ayer luego de la lluvia intensa, que según Protección Civil duró, la instalación de piedras no resistió y colapsó.La solución que se dio a la zona sólo fue temporal, pues de acuerdo con vecinos de mayor tiempo en la zona cada año se pone así.De a cuerdo con el reporte de Protección Civil y Bomberos,En una de ellas, el agua alcanzóDe las colonias más afectadas estuvieronEn tanto,de funcionamiento, en la primera lluvia torrencial de la temporada.estuvieron a menos del 80 por ciento de su capacidad.Malecón: 100%Mariches: 70%Canal de Timoteo Lozano: 100 % con desborde en DeltaRío de las Liebres: 70%Ejido: 80%Mandarinas: 50%Canal delta: 100%Nuevo León, El Castillo, Jardines del Moral, Guadalupe Oriental. León II, Nuevo Amanecer, San Miguel, La India, Ampliación San Francisco, Ibarrilla, Presitas del Consuelo, Infonavit Granada, Los Olivos, Valle del Campestre, Los Pinos, Pradera del Sol y San IsidroFuente: Protección Civil.