AMLO y Meade se 'enredan' en el último debate

También disminuir el gasto corriente y aumentar el gasto en inversión, a su vez, propuso que todos los que ganen, por ejemplo, 10 mil pesos 'su sueldo va a aumentar a 10 mil 800'.



'Durante todo el periodo que Meade ha estado participando no ha habido crecimiento', dijo AMLO en su tiempo de réplica.



'Las mujeres ganan en promedio 30 por ciento menos que los hombres; me comprometo a que cuando sea Presidente eso se va a acabar; a trabajo igual salario igual, las mujeres van a contar conmigo', dijo Ricardo Anaya.

El primer tema en el último debate presidencial fue crecimiento económico.A Ricardo Anaya Cortés, líder de la coalición 'Por México al frente', se le cuestionó sobre el ingreso básico universal, la estrategia de industrialización nacional, y en específico sobre los impuestos, de los cuales declaró que no quiere subir.La preocupacion en las redes sociales es de dónde los sacará, a lo que contestó que hay que revisar el gasto primeramente. 'No es momento de aumentar impuestos; necesitamos concentrarnos en lo que más le importa a la genqte que es su ingreso personal'.'La mitad de los que no tienen trabajo ganan menos de 180 pesos al día', propuso buscar mayor inversion, elevar los salarios, empezando por el salario mínimo.Aseguró que se le ataca porque propuso una Comisión para investigar al presidente Enrique Peña Nieto.Luego habló Andrés Manuel López Obrador a quien se le cuestionó sobre su plan para 'México sin TLCAN'.'Acabar con la corrupción; no sólo moralizar al país sino liberar los fondos que ahora se van por el caño de la corrupción'; unos 500 mil millones de pesos al año se robar, dijo. 'Cortar el copete' de privilegios y los altos sueldos de funcionarios, propone.También quiere fortalecer el mercado interno y no apostar todo a la política económica exterior.'Se abandonó el campo, la fábrica más importante del país', dijo, pero planteará que el TLCAN se mantenga. 'No puede ser una fatalidad para los mexicanos'.Hizo cálculos: 'Tendríamos unos 600, 800 mil millones para actividades productivas y crear empleos; no aumentaría impuestos ni a las rentas altas, no aumentaría la deuda y no habrían gazolinasos'.José Antonio Meade dijo que 'esta película' que 'siempre termina mal, con pobreza y con desempleo' es lo que espera a la sociedad si vota por Andrés Manuel.Se le cuestionó sobre el papel de las mujeres y las promesas que ha hecho, 'pero pareciera que sus propuestas son asistencialistas pero no hay una propuesta integral para la igualdad'.En respuesta lo primero que dijo es que le desea suerte a la Selección Mexicana.Luego habló del programa de Estancias para las mujeres, de dar mayores espacios de participación. También dijo que Andrés Manuel lo único que sabe es destruir empleos.¿Y por qué tendríamos que creerle ahora sí? se le preguntó en cuanto al tema del la seguridad social, a lo cual respondió diciéndo que la crisis económica es una película que no se volverá a ver, que sólo la verá Andrés Manuel, 'que va a volver a perder'.A Jaime Rodríguez se le preguntó sobre el tema del salario mínimo; '¿cómo se va a defender un trabajador cuando se le quiera pagar menos del salario mínimo (si usted quiere 'eliminarlo')?.'El Bronco' respondió que no quiere eliminarlo, sino aumentarlo, a 350 pesos por día.Dijo que se puede lograr bajar impuestos si se quita a 'los flojos' del Gobierno.'Lo que fue un fracaso fue Andrés Manuel en el Gobierno de la Ciudad de México', replicó Meade.También propone bajar el precio de la gasolina que hoy es 'injustamente alto', con 6 pesos de impuestos.Bronco los llamó 'la tercia maldita', y López Obrador dijo que 'pobremente, sin presumir, estamos 4 a 1 en CDMX, y ustedes (a Meade) son los del gazolinaso'.