AMLO y su propuesta económica con disciplina financiera

"El objetivo es incrementar la relación inversión para apuntalar el crecimiento económico con un financiamiento sano tanto interno como externo".



"El Gobierno es uno de los motores de la economía y su esquema de contrataciones puede ayudar a crear un ecosistema empresarial diverso que favorezca la competencia y la innovación".



"Mitigar los efectos de los 7 millones de 'ninis', a quienes se dará prioridad de acceso al estudio y el trabajo".



"Un esquema de inversión que fomente el transporte público los espacios para la movilidad no motorizada y generar un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para reducir su generación y aumentar su reciclaje".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La propuesta económica del candidato presidencial de la, se centra en reorientar el gasto público de la burocracia a proyectos de inversión de alto impacto económico y social, así como en una estricta disciplina financiera.Los aspirantes a laacudirán esta noche al tercero y último debate presidencial,, en el que abordarán tres grandes segmentos: Crecimiento económico, pobreza y desigualdad; Educación, ciencia y tecnología y Salud, desarrollo sustentable y cambio climático.En materia de desarrollo económico, el político tabasqueño sostiene que la política financiera descansará sobre bases de unTambién ha ofrecido impulsar una política de fomento económico que buscará sinergias entre la inversión pública y privada, además de fomentar el desarrollo regional sustentable para crear empleos en los lugares de origen de la gente.Fomentar la diversidad de actores en el sector bancario; propiciar condiciones para la competencia;Para impulsar el desarrollo de las empresas,ha dicho que, generará el ajuste fiscal mediante la reingeniería del gasto público, apoyará la producción de los cultivos, principalmente de granos, para abatir el déficit comercial, y creará un plan de desarrollo integral con régimen de zona libre para atraer la inversión en la frontera norte.También ha ofrecido apoyos paraque requieren herramientas para el desarrollo de sus planes de negocio.En el caso de las pequeñas y medianas empresas, plantea crear consorcios que fomenten economías a escala, apoyarlos con capital y deuda a través del Programa Fomento a lay crear un fondo de capitalización industrial y de tecnología para apoyar su desarrollo.se ha pronunciado por incrementar la producción de contenido nacional en sectores estratégicos, poner en marcha programas agroalimentarios regionales en los próximos seis años, aumentar el turismo interno y crear programas nacionales con metas multianuales de inversión el desarrollo urbano, educación, agua, drenaje alumbrado y vivienda.Para ello, prometió un presupuesto austero yy uso racional de recursos, así como la reasignación del gasto.En conjunto, estas medidas ascenderánEn su plan económico, el candidato deno considera el incremento de impuestos pero tampoco una reforma fiscal, ya que los únicos gravámenes que sufrirán alguna modificación, a la baja, serán el IVA y el ISR en la frontera.La propuesta económica también incluye congelar los precios de los energéticos en términos reales.En términosha prometido cero endeudamiento, baja inflación y respeto pleno a la autonomíaEn cuanto al combate a la pobreza,ha ofrecido crear fuentes de trabajo, impulsar las actividades productivas, en particular las del campo, incluir a jóvenes en programas educativos o laborales y la atención de adultos mayores.En estos últimos temas, ha ofrecidoy aprendan un oficio, y duplicar la pensión para adultos mayores que hoy entrega la Federación.De acuerdo con el, se pretende atender la pobreza primero por el ingreso y continuar con el desarrollo de competencias y apoyar a grupos vulnerables a través de transferencias directas.En este punto,destaca la importancia de la educación, como un factor clave para combatir la pobreza.También ha planteado aplicar políticas diferenciadas geográfica y socialmente, ya que cada zona tiene necesidades y culturas locales que deben estar presentes en la toma de decisiones.En educación, elha propuesto en su discurso la cancelación de la reforma educativa, por considerar que se trató de modificaciones constitucionales y legales de carácter laboral que no tomaron en cuenta la opinión del magisterio.Ha planteado cambios a lapara que se respeten los derechos laborales y gremiales de los profesores, así como las plazas de base y se reconozca la carrera sindical.La intención es que se elimine la evaluación magisterial desde el punto de vistao como amenaza para los maestros.La lista de promesas incluye la, respetar la autonomía sindical y que los agremiados tengan capacidad de propuesta y negociación, tanto en el ámbito laboral, como en el educativo y profesional.Su proyecto contempla mantener el objetivo deque incluya el uso de tecnologías e idiomas, como el inglés, además de dar prioridad a la capacitación por encima de la evaluación, en la que serán incluidos maestros, directivos y supervisores.El plan incluye impulsary atender la educación superior.En este temaha propuesto eliminar los exámenes de admisión, para que no haya rechazados, revisar el sistema de becas y garantizar que los estudiantes tengan ingresos para evitar la deserción.El Proyecto establece la(INEE) para convertirlo en una herramienta de apoyo a los procesos de aprendizaje y enseñanza.Plantea además unen una reforma del fondo de los planes y programas, y el mejoramiento de las condiciones de estudio y trabajo en las escuelas normales y universidades pedagógicas.En el tema de salud, el candidato presidencial deha propuesto fortalecer el sistema público para alcanzar unbusca lograren la que medicamentos y servicios públicos en consultorios, clínicas y hospitales, desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada, sean accesibles y gratuitos.El planteamiento es darpara garantizar que todos tengan una cobertura de servicios equivalentes.En medio ambiente,ha planteado un decálogo en materia de desarrollo integral sustentable, que incluya una perspectiva de derechos humanos y respeto a la autodeterminación de pueblos originarios y comunidades locales.Tomar en cuenta la participación ciudadana,así como eficiencia presupuestal y transversalidad ambiental.De manera concreta, propuso promover unacon perspectiva de derechos humanos que sustituya la ley vigente y tenga el objetivo de garantizar el acceso al líquido.Pretende impulsar un nuevo modelo de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, que involucre a las comunidades en temas como el manejo forestal comunitario y establecer una protección efectiva de los maíces nativos, impidiendo la siembra e introducción de especies genéticamente modificadas.La lista de propuestas incluyea través de políticas que armonicen la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.En materia de cambio climático, propone crear unimpulsar el desarrollo operación de fuentes de energía renovables como minihidroeléctricas solares y cumplir con el acuerdo de París.En cuanto a las ciudades, plantea actualizar las normas quey también las normas que rigen las tecnologías para el control de emisiones de vehículos ligeros y pesados.En materia de justicia ambiental se prevé garantizar los derechos de las personas, comunidades y pueblos originarios, promover la autogestión y el control de sus territorios con enfoque de aprovechamiento sustentable y plantea realizar evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas de cualquier proyecto para conocer el nivel de riesgo y los desafíos existentes en la región.También contempla implementar un tratado regional sobre acceso al información, participación pública y acceso a la justicia ambientales para América Latina, como un instrumento rector de política en la materia.