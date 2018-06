“Él está haciendo el trabajo sucio al PRI, sin duda alguna se presta a este juego. Creo yo que lo mandan por delante a hacer lo que otros no hacen de manera directa. En el PAN estamos los que tenemos la visión de que el país debe cambiar, no los que están haciendo el trabajo para que continúe el gobierno del PRI”, expresó.

Por lavado de dinero y tráfico de influencias, el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero, del PAN, presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos contra el candidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés.Dijo que existen evidencias suficientes de que su correligionario se benefició de un esquema de lavado de dinero, diseñado por el empresario queretano Manuel Barreiro, a quien le vendió una nave industrial en 54 millones de pesos que se triangularon por varios países, a través de empresas fantasma.Cordero exigió al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, que cumpla con su deber e investigue a Anaya Cortés.Al respecto, Ricardo Anaya prefirió no hacer algún comentario luego de haber sido denunciado.El dirigente del PAN, Damián Zepeda, dijo a su vez que Cordero está haciendo “el trabajo sucio” del PRI.Recordó que al interior del partido tiene un proceso de expulsión y que sin duda alguna, y de acuerdo al estatuto, por sus últimas conductas será expulsado del partido.Zepeda Vidales indicó que el presidente del Senado “es cómplice” de quienes han “saqueado el país con su corrupción”, por lo que es importante separar el panismo de las personas que por unos espacios se ponen de acuerdo con el PRI.Cordero, cercano al ex presidente Felipe Calderón, afirmó que el video difundido hace unos días y en el que Juan Barreiro, hermano del empresario Manuel Barreiro, explica el financiamiento a la campaña de Anaya, evidencia la red de lavado y tráfico de influencias en la que está involucrado el abanderado.Ante ello, Cordero Arroyo pidió a la PGR que actúe, tome en cuenta el video, llame a los Barreiro a declarar y pida a la Unidad de Inteligencia Financiera los estados de cuenta del candidato presidencial.Cordero precisó que su denuncia se anexa a la que presentó en febrero el abogado Adrián Xamán, en representación de Alberto “N” y Daniel “N”, quienes presuntamente fueron contratados por Manuel Barreiro para lavar más de 54 millones de pesos a través de paraísos fiscales.Ernesto Cordero dijo que ha visto muchos casos de lavado de dinero, y “éste tiene pies”, por lo que el ex secretario de Hacienda opinó que Anaya Cortés debe ser expulsado de inmediato de su partido, el PAN.