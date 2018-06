En México, 2.1 millones de niños trabajan... en actividades no permitidas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, de los cualesEn la presentación de los resultados del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2017, detalló que de los menores queDestacó que la tasa dePor entidad federativa, indicó,registra la mayor tasa de trabajo infantil, con 19.7 por ciento, mientras que ense observa la tasa más baja, con 5.3 por ciento.Advirtió que 1.4 millones de niños y adolescentes realizan quehaceres domésticos en sus hogares en condiciones no adecuadas que afectan su salud o su integridad física.El 59.7 por ciento de los menores que llevan a cabo quehaceres domésticos no adecuados le dedican hasta 14 horas semanales.Tabasco, con 14.2 por ciento, y Querétaro, con 1.6, reportaron la tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas más alta y más baja, respectivamente.