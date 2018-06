Prende alertas pagos del PRI

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La entrega de dinero en efectivo a cambio de credenciales de elector por parte del PRI prendió la alerta de partidos políticos y autoridades electorales.Desde el pasado jueves inició el reparto de dinero a cambio de copias de la credencial de elector en las oficinas del CEN tricolor.Entre sábado y domingo, operadores del ese partido repartieron dinero en efectivo en oficinas ubicadas dentro de un inmueble de Plaza de la República 20, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.El sábado, simpatizantes del PRI hicieron fila afuera del edificio que alberga oficinas de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), del Movimiento PRIMX y del Instituto de Formación Reyes Heroles, alineados al PRI.El domingo la operación fue más discreta, pues se citó a los simpatizantes en horarios escalonados durante la tarde y hasta las 20:30 horas, por lo que no se observaron filas afuera del inmueble.El acceso estuvo controlado por personas que llevaban chalecos o camisetas con el logotipo del PRI o la leyenda “Meade Presidente”, quienes tenían listas separadas por delegaciones y municipios.La representación de Morena ante el INE prepara una denuncia en contra del tricolor por la compra de votos en la CDMX y el Edomex, donde el partido ha ofrecido a sus coordinadores hasta 7 y 10 mil pesos a cambio de encauzar posibles votantes a quienes se solicita su credencial de elector.Consejeros electorales del INE se dijeron dispuestos a investigar estos hechos, a partir de las denuncias presentadas.“En una etapa electoral no es recomendable que los partidos estén recolectando copias de las credenciales de elector de los ciudadanos. Eso de entrada no está permitido”, planteó el consejero Marco Baños.El consejero Ciro Murayama afirmó que el pago por la copia de la credencial “no tiene ningún viso de legalidad” y manifestó que “los partidos deben abstenerse de retirar la credencial”.Tras condenar el pago de 500 pesos a cambio de la credencial de elector, el candidato presidencial Ricardo Anaya anunció que el PAN presentó ya una queja ante el INE y una denuncia ante la Fepade.“Es absolutamente ilegal, pero, además, me parece inmoral el que lucren con la necesidad de la gente con fines electorales. Lamentablemente ese es el PRI de siempre”, sostuvo.Anaya fue entrevistado en el Gran Museo del Mundo Maya minutos antes de conocer el set donde hoy por la noche será el tercer debate presidencial.Damián Zepeda, dirigente nacional de Acción Nacional, y el abogado del blanquiazul, Eduardo Aguilar, confirmaron que se había ya presentado una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).