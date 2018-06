'Tu cambio es tu nuevo pacto con EPN': Anaya a AMLO

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el tercer bloque el tema fue la ciencia y la tecnología, los candidatos la Presidencia dieron las siguientes propuestas:¿Qué país nos ofrece desde la ciencia y la tecnología?AMLO: se destina la mitad a ciencia y tecnología, necesitamos avanzar y tiene datos en el Índice Global de Innovación; en el 2007 teníamos el lugar 37 en el mundo, y en 2017, el lugar 58, hemos retrocedido como en todo, desgraciadamente.MEADE: Para empezar a resolver problemas con ciencia y tecnología, como problemas de salud, identificación, podríamos en el primer año de la siguiente administración permitirles a los ciudadanos identificarse con su huella para hacer de sus vidas más sencillas.ANAYA: 'Voy a ser práctico' -saca el celular sin pila-. Propone los ‘smartphones’ como parte de su plan para el acceso a las tecnologías. La desigualdad digital y tecnológica es algo que se compromete a erradicar.BRONCO: Tecnología para educar y gobernar, soy un adicto a la tecnología, no se requiere mucho dinero para eso, se requiere poco dinero y eso permitirá quitar a muchos burócratas en el Gobierno. Hay que duplicar el recurso; tengo al fórmula, la aplicamos en Nuevo León y en el futuro, en el país.ANAYA: ¿Cuál cambio? (A López Obrador) cambio es tu nuevo pacto con Peña Nieto, tu pacto con Elba Esther Gordillo; lo dijiste en television nacional. Perdonar la corrupcion no es cambio, ya no representas el cambio'.Al finalizar 'El Bronco' habló de que tiene su propio 'FBI': 'Facebook Bronco Investigation' como una de las herramientas para usar la tecnología como parte de las investigaciones de calle.