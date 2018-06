Niega EU asilo por violencia doméstica

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, endureció este lunes el proceso de solicitud de asilo en el país,ordenando"En general, peticiones de extranjeros relacionadas con violencia doméstica o violencia de pandillas perpetradas por actores no-gubernamentales no serán elegibles para asilo", sentenció., añadió, considerando ambos casos como "delitos personales"."El sistema está siendo abusado en detrimento del Estado de derecho, las políticas públicas sensatas y la seguridad pública", expresó.La nueva política llega como consecuencia de la decisión unilateral de Sessions de revertir una decisión de un juez queEl fiscal general tiene poder sobre las cortes de inmigración del país y sus decisiones.A partir de ahora, aquellos que huyan de violencia no-estatal no podrán computar en este grupo. Las quejas no tardaron en salir.El senador demócrata Bob Menéndez se enfureció por una política que "arriesga vidas para alimentar el nativismo de Sessions".