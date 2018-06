Morena, el nuevo viejo PRI (Segunda Parte)

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Hagamos una tregua inteligente para recuperar serenidad y no perder el rumbo.Tregua que no sea renuncia o claudicación, sino oportunidad de reencuentro y reconciliación. Jamás olvidemos que aquí existieron nuestros padres, estamos nosotros y vivirán nuestros hijos”.Después de su discurso inaugural, José López Portillo alivió con sus palabras el espíritu dividido y angustiado de la población.con un tercermundismo tropical había acabado con “los ahorros de abuelita” (según palabras de Don Antonio Ortiz Mena, el ex secretario de Hacienda). Echeverría enfrentaba a obreros contra empresarios, a ejidatarios contra pequeños propietarios, mientras ganaba poder con el uso irracional de los fondos públicos.Para sacar al país del agujero, López Portillo acudió a lo mejor de su retórica y logró serenar al país. A pesar de todo, fue el año en que más creció la economía, un 10 por ciento que no se volvió a ver.La tormenta estaba en el horizonte. La salida de capitales nacionales y extranjeros provocó una devaluación a la que se siguió otra más fuerte. En ese entonces se podía tener cuentas en dólares y habíaEl Gobierno no tuvo más remedio que convertir los dólares en pesos.El enojo de los ahorradores se dejó sentir. De inmediato comenzó la especulación y el dólar superó los 100 pesos.Desde entonces los mexicanos no podemos tener en México cuentas de ahorro en dólares, euros o francos suizos.Seis años después de pedir confianza, José López Portillo confiscaba la banca. No era tal cosa, porque la banca no era extranjera. Era una simple estatización. Todos los diputados aplaudían la medida, culpando a los “malos mexicanos” y a los “sacadólares” de la tragedia nacional.Cuando asuma el poder Morena, (el nuevo viejo PRI), es probable que escuchemos la misma arenga, el mismo discurso y nos aliente un conciliador Andrés Manuel López Obrador. Por fortuna no somos el viejo México de un presidente que de un plumazo pueda congelar el ahorro, decretar control de cambios y expropiar la banca. Tampoco es un país con la prensa controlada ni la oposición subyugada. El nuevo viejo PRI llega a destiempo vestido de Morena,. Por eso es bueno recordar la historia.