JAVIER MENDOZA ES LA OPCIÓN DE ALTERNANCIA

Desde el año de 1997 el PAN ha gobernado de manera ininterrumpida nuestro municipio con resultados decepcionantes en términos generales, pues Celaya viene sufriendo un deterioro en su seguridad desde hace varios años, cuenta con un pésimo servicio de transporte público y su crecimiento ha sido desordenado, entre muchos otros factores. Los gobiernos de Acción Nacional no le han cumplido a los celayenses en su labor principal, la de garantizarles seguridad, es por ello que hoy en día son cada vez más las colonias que han decidido enrejarse ante el embate de la delincuencia y la nula solución de las autoridades, cuya única respuesta ha sido la dichosa “coordinación entre municipio y estado”, la de “estamos buscando los mecanismos que otorguen seguridad”, “la gente debe confiar en nosotros”, etcétera. Discursos huecos que sirven sólo para alargar una situación insostenible que tiene en jaque a la ciudadanía. Porque mientras las autoridades responden con evasivas, al celayense le roban su casa, su auto, lo asaltan en algún restaurante o en la calle y quizá hasta lo maten por quitarle sus pertenencias. No sé en qué momento comenzamos a acostumbrarnos a vivir así, con miedo y desesperanza, pero hace mucho tiempo que los celayenses perdimos nuestra tranquilidad.Creo que el PAN necesita una sacudida, así como en su momento la necesitó el PRI. El panismo vive en una zona de confort que le ha facilitado el triunfo de manera sistemática cada 3 años. La apatía de la ciudadanía ha contribuido al encumbramiento del PAN, pero también los partidos de oposición que han fungido la mayoría de las ocasiones como simples comparsas del Ayuntamiento en turno.En poco más de 2 semanas los celayenses tendremos una importantísima cita en las urnas y es momento de dejar a un lado la apatía e involucrarnos en las decisiones que repercutirán en nuestra vida. En el 2015, votó únicamente el 38% del padrón electoral, lo cual significa a que al 62% le importó un bledo la elección. No podemos continuar así porque estaremos condenados a gobiernos mediocres con un mínimo de representación.Creo con sinceridad y con convicción, que además de ser el catalizador del enojo social con el panismo y por ende el que puede atraer el llamado voto útil, no solo por su carisma y su experiencia, sino porque su proyecto se compone de jóvenes valores sin filiaciones partidistas y comprometidos con las mejores causas, es Javier Mendoza Márquez. Hoy las opciones de alternancia no la pueden constituir ni el PRI ni MORENA. El tricolor acusa un desaseado e incierto proceso interno con defecciones importantes, responsabilidad de sus propios líderes que lo llevará hasta la tercera posición y muy probablemente pierda un Regidor en la próxima conformación del Ayuntamiento. La candidata de MORENA no cuenta con la experiencia suficiente para gobernar una ciudad como Celaya convertida en un auténtico polvorín.¿Es imposible derrotar al PAN? Por supuesto que no. No me cansaré de decir que si los apáticos salen a votar en masa y rechazando al partido en el poder, no hay operación electoral que alcance para torcer un resultado, para truquear una elección.Estoy consciente que el camino es cuesta arriba, pero la posibilidad de la alternancia la tenemos los celayenses en nuestras manos. Salgamos a votar el domingo 1º de julio.Twitter: @gomez_cortina