Martha Higareda sigue abriéndose paso por Hollywood y ahora será el nuevo rostro de la serie " "Queen Of The South", la versión estadounidense de "La Reina del Sur".La actriz se encuentra motivada y preparada para este nuevo reto, que tomará una vez que termine la segunda parte de "No Manches Frida", que actualmente se filma en playas mexicanas.Higareda se une a la ola de latinos que reciben propuestas para grandes producciones, y para ella significa una responsabilibidad el ser parte del equipo que cuente la historia de Teresa Mendoza, quien busca asilo en los Estados Unidos una vez que su novio (traficante de drogas) fue asesinado en México.