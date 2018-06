Habla Rachel McAdams sobre el tiempo que trabajó en McDonald's

"Es importante contar historias que no se hayan contado antes y ésta era una de ellas. Yo ciertamente sabía muy poco sobre este mundo y no había visto una película o una relación como la que mostramos en la cinta, así que pensé que tenía un cierto toque único que valía la pena explorar. Hay tantas cosas malas en el mundo hoy en día, que la idea de que haya gente que no pueda querer a quien decida debería ser sencillo de solucionar, no debería estar a discusión el que alguien ame a quien quiera. ¿No podemos simplemente llevarnos bien todos?", pregunta.



"Me daría aún más curiosidad saber cómo se siente una persona de esa comunidad acerca de lo que pasa en Hollywood y si su vida está siendo reflejada con exactitud. Yo cuando menos espero con ansias ver más personajes que los representen en el cine, más que en cualquier otra época, pienso que las cosas siempre pueden mejorar", añadió.

A pesar de haber encarnado a la villana de "Mean girls" (Chicas pesadas),que, además de entretener,En entrevista,, la cual casi no es escuchada. Esta fue la razón por la cualpelícula en la queMcAdams comentó que, cómo se siente representada en la industria del cine"Es cierto que no se muestran tantos personajes de la comunidad LGBT en el cine pero también creo que es algo que está cambiando. No sé si sea yo la más indicada para comentar sobre ello pero mi perspectiva como una persona heterosexual es que estamos viendo más de esas historias, cuando menos yo las veo más en mi camino.", dijoy la actriz compartirá créditos con Rachel Weis."La primera vez que leí el guion mi corazón se rompió, pero también pensé que era una persona con mucho valor y, por sacrificar tanto para que su criatura pudiera crecer diferente a como ella lo hizo".

Orgullosa de sus inicios.

Hoy su nombre se encuentra en éxitos de taquilla al lado de renombrados como, pero no siempre fue así. De niña, McAdams practicó patinaje sobre hielo e, incluso, trabajó en una cadena de comida rápida, lo que le permitió adentrarse en la vida de otras personas y conocerlas de otro modo."¡Sí! Trabajé en un McDonald’s con mis hermanos", recuerda entre risas. "Es bastante surrealista y. Es muy raro pero así es la vida: extraña, inesperada y maravillosa.. Extraño mi vida como patinadora artística e incluso también extraño McDonald´s,, como estas dos,. Cada cosa que pasó ayudó a formar la que vino más adelante".La actriz, nominada a un Oscar en 2015 por su actuación en Spotlight, comenta que tener la estatuilla no es algo que por ahora le quite el sueño."Bueno... no es como que lo vaya querer regresar (si lo obtengo)", bromea. "No lo sé, se siente muy bien ser reconocida por el trabajo que haces, por supuesto, y es ya todo un honor tan solo ser considerada para ese tipo de premios, pero creo que te volverías loca si esa fuera tu meta final., estuve impactada y yo ni siquiera sabía que ese día se anunciaban a los nominados, y. Si viene en el camino, estaré contenta y si no lo hace, no estaré decepcionada".

Mejor que actriz, mamá.



"Continuaré trabajando duro como siempre lo he hecho y, si algo viene en el camino que me haga sentir verdaderamente apasionada, definitivamente lo haré, y si no, no estoy ansiosa porque suceda. Siento que tengo un gran trabajo por delante al criar a un pequeño hombre y si puedo encontrar la forma de hacer ambas cosas, será sensacional y, si no, siempre me sentiré muy satisfecha en el aspecto laboral de mi carrera".

A poco más de un mes de haberse convertido en madre,, pero que espera ser una buena mamá."¡Claro que estaría dispuesta a una reunión! Creo que sería algo muy divertido. Yo perseguiría a Tina Fey hasta el fin del mundo y si ella está involucrada, yo también", expresó.