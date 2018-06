Llama 'fea' Stefano Gabbana a Selena Gomez

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El diseñador italiano Stefano Gabbanaluego de llamar "fea"La cuenta de Instagram 'The Catwalk Italia' compartió un collage de cinco fotografías de Selena portando vestidos rojos y preguntaron cuál era su look preferido.Entonces Stefano Gabbana respondió "",La publicación en Instagram tiene más de cuatro mil 800 comentarios que, en su mayoría, atacan al diseñador italiano por haber expresado su opinión sobre Selena.'@stefanogabbana quien te conoce???? Por fa vorrrrr', @stefanogabbana she is the queen @selenagomez the most beautiful women in the world', entre otros fueron los destacados para defender a la artista.No es la primera vez que Stefano Gabbana se mete en problemas por mostrar su postura respecto de algún tema.En alguna ocasión tanto él como Domenico Dolce expresaron su oposición a las bodas entre personas del mismo sexo. "La única familia es la tradicional", aseguraron y también mostraron su rechazo a la concepción vía vientre de alquiler o fertilización in vitro.