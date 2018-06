Revelan 'scorts' detalles sobre la fiesta de los seleccionados

Luego de que se dio a conocer que Memo Ochoa, Giovani y Jonathan Dos Santos, Raúl Jiménez, Marco Fabián, Héctor Herrera, Carlos Salcedo, Jesús Corona 'El Tecatito' y Jesús Gallardo se fueron de fiesta después de su participación en el partido amistoso frente a Escocia y llegaron varias mujeres, dos de ellas dieron detalles sobre la organización y las candentes asistentes.

-¿Cómo cuántas personas hubo en la fiesta?

“Éramos como 70, y es cierto que no todas las chicas éramos escorts, pero aunque ahora digan que no, fuimos un grupo como de 25, a las que nos pagaron por estar ahí. No te lo voy a negar, también había amiguitas de ellos”.

-¿Por qué no paraban de llegar mujeres?

“Porque además las amiguitas de ellos invitaron a otras amigas y ya no había modo de que les dijeran que no entraran, había chavas súper guapas, cirugiadas, incluso extranjeras, y también hijas de papi ”.

-¿Qué hay de cierto de que estuvieron los 23 jugadores de la Selección y no sólo los nueve que fueron captados por los paparazzis?

“Eso no es verdad, yo no vi a Rafa Márquez, a Chicharito, a Vela, ni a otros que han mencionado; a cualquiera lo hubiera reconocido”.

-¿Cómo estuvo?

“Súper divertida. Ellos son muy simpáticos, aunque Memo Ochoa es un poco creído porque por ser el más guapo, todas querían con él, se le juntaban todas como moscas; y eso que dicen que la esposa lo trae cortito”.

Si a alguien le contara la noche de hoy, no me creería. Así de buena estuvo. — Aimée (@mackiie89) June 3, 2018