Video. Dedica Belinda canción de amor a AMLO

Hasta la tarde de este miércoles el mensaje lleva 7 mil me gusta, 3 mil 100 retuits y 671 comentarios y los hashtags #SinAmorNoHayPatria y #AMLO2018. #MéxicoLindoyQuerido es una iniciativa de quienes amamos a nuestro país. La patria nos necesita a todos para construir la PAZ.#SinAmorNoHayPatria#AMLO2018 pic.twitter.com/E6EjPU8mUv — Belinda (@belindapop) June 13, 2018

El 21 de mayo pasado, Belinda hizo público su apoyo al abanderado de Morena mientras argumentaba que "no se puede ser neutral cuando el futuro de tu país está en juego".

López Obrador agradeció a la actriz mexicana a quien calificó como una "muy buena cantante, una mujer inteligente".

El video de la cantante llegó al representante de Morena, Antonio Attolini, quien lo compartió en la misma red social. ¡PA-TRIO-TA! ✌✌ https://t.co/UTmPaXA7y1 — Аntonio Attolini (@AntonioAttolini) June 13, 2018

El tema se lanzó un día después del tercer debate presidencial y a 17 días de la elección del 1 de julio.

Luego de que el pasado 21 de mayo hiciera pública su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición 'Juntos Haremos Historia', Belinda lanzó un video dedicado al tabasqueño.La cantante compartió a través de cuenta de Twitter una canción la cual demuestra el amor a nuestro país, se trata de: 'México lindo y querido', en la que aparecen paisajes y habitantes de la nación, una verdadera canción de amor a México.De acuerdo con Belinda, el video de un minuto y medio,'Si no sueñas hoy, ¿cuándo?, si tú no haces la diferencia, entonces quién. Ante el miedo, la patria llama al amor. Sin amor no hay patria', es el mensaje que aparece en su video.